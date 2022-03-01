أمير مرتضى منصور: باتشيكو وكوبر ليسوا في حساباتنا لقيادة الزمالك.. وطارق حامد لا يتمارض

نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الزمالك، دخول الثنائي جيمي باتشيكو وهيكتور كوبر ضمن الأسماء المرشحة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب السابق الفرنسي بارتيس كارتيرون، والذي رحل خلال اليومين الماضيين بالتراضي، بعد تراجع نتائج الفريق الأبيض مؤخرا.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: ”فيه أسماء معروضة عملت معنا قبل ذلك ولكن الاتجاه لمدرب لديه شخصية وتاريخ ودوافع، سواء عمل معنا أم لا المهم يكون مركز معنا، يكون إفلاس لو نلف في دائرة مفرغة منذ سنوات، وكل سنة في الكرة فيه جديد، فيه مدربين رحلوا عن الزمالك وبعد مرحلتنا عملوا ونجحوا، واللي فات مات خلاص، ولا تتعامل معي أنا أمير بخبرات السنة الماضية، ولا نعمل بالسير الذاتية، ولكن نعمل اجتماعات أونلاين ونرى تفكيره وحلوله للفترة المقبلة“.

وأضاف أمير: ”المعايير أن يكون مدربا جيدا ولديه الدوافع والشخصية، ويفضل يكون له احتكاك بقارة أفريقيا، ومش شرط يكون نجاح له مضمون 100% وحصل مع جروس وباتشيكو وفيريرا سابقا ونجحوا مع الزمالك“.

وعن أبرز الأسماء التي تطرح على الساحة الكروية، قال: ”جيمي باتشيكو وهيكتور كوبر ليسوا في حساباتنا، والأول فيه قضية بينه وبين النادي ونسعى لحلها بشكل ودي ولا نريد إدخال الأمور في بعض، والقضية قصة أخرى وستحل، وكوبر يشرفنا يكون موجود ولكن من 4 سنوات تواصلت معه سابقا وهو اعتزل تدريب الأندية ولا يريد خوض هذه التجربة مجددا، وأكثر من ناد كلموه في مصر والسعودية وهو أغلق هذا الباب وهذه مدرسته“.

وعن التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، والحديث الدائم عن قرب عودته أشار أمير: ”لو هو لاعب ما زال محافظا على مستواه ومقدم إضافة واللاعبين في مركز حاليا أقل منه وهو الأفضل سنعيده للفريق، ولكن لن نعمل صفقة عاطفية، وهو يتعامل باحترافية ولن يأتي إلا لو كان إضافة، وأي لاعب سيظل معنا لأنه الأفضل في مركزه بمصر وأفريقيا وليس لأجل أي أمر آخر عاطفي“.

نادي الزمالك يشكر باتريس كارتيرون على الفترة التي قضاها مع الفريق خلال المرحلة الماضية. 👏🏹https://t.co/szJ0mn3AnY#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 28, 2022

وشدد أمير: ”ملف المدير الفني سيحسم خلال أسبوع بالكثير، وأشكر الجمهور على وعيهم والدراية الكبيرة اللي هما فيها، وفيه حاجات لا تقال هما فاهمينها، ونستمد قوتنا منهم، ونحن نرتب البيت وهي فاتور السنة الماضية، وسنتحمل ومعنا الجمهور وسنقدم أفضل ما لدينا للفرقة والنادي والجمهور، وبالنسبة لي التعليمات عندي اعمل الصح بعيدا عن النتيجة ستظهر الآن أم لا“.

وعن موقف طارق حامد وإصابته التي أبعدته لفترة طويلة، أشار: ”هو تعرض لحملة كبيرة جدا، وهو فعلا مصاب إصابة قوية جدا كانت في التدريبات ورأيتها بنفسي، وهي طولت معه شوية ولو جاءت لأي لاعب آخر كانت ضرته ضرر كبير، ولكن طارق يتدرب بشكل جيد، ولا هو لا يتمارض ولا طالب يجدد أو لديه مستحقات متأخرة، وهذه شهادتي أمام الجمهور وربنا، ولو حصل تمارض لن نسمح به بالطبع“.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع مدرب أجنبي ليخلف باتريس كارتيرون الذي فسخ النادي عقده يوم الإثنين، حيث يقود أسامة نبيه الفريق بصفة مؤقتة.

ويسعى الفريق لتصحيح أوضاعه على صعيد النتائج حين يستضيف فيوتشر، يوم الأربعاء، في الدوري المصري الممتاز، إذ يحتل الفريق المركز الرابع في ترتيب الدوري.

بينما في دوري أبطال أفريقيا يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة بعد تعادلين وهزيمة في أول 3 جولات.