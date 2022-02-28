كارتيرون يشكو مرتضى منصور للسفارة الفرنسية بسبب "تسريبات الأهلي السعودي"

اتخذ باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، قرارا بالتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، في السفارة الفرنسية بالقاهرة؛ إثر التسريب الصوتي الذي نشره الأخير في وسائل الإعلام.

ونشر مرتضى منصور التسجيل الصوتي المسرب لكارتيرون، مؤكدًا أنه أرسله بالخطأ إلى أمير مرتضى، بدلا من وكيله حازم فتوح.

وفي الفيديو الذي نشره مرتضى منصور على قناة ”الحدث اليوم“ قال كارتيرون لوكيله إنه سيرحل إلى الدوري السعودي، وتحديدا إلى النادي الأهلي، بعد الاتفاق مع أحد الأندية هناك على كل شيء.

حازم فتوح يرفض التعليق

وتواصلت ”إرم نيوز“ مع حازم فتوح، وكيل أعمال باتريس كارتيرون، للتعليق على التصريحات التي أدلى بها رئيس نادي الزمالك.

ورفض فتوح تماما الإدلاء بأي تصريحات بشأن المكالمة المسربة بينه وبين كارتيرون أو الرد على ما قاله رئيس الزمالك عبر تصريحاته التفلزيونية.

واكتفى وكيل كارتيرون بالتأكيد لـ“إرم نيوز“ على أنه ما زال يعمل في مهمة إدارة أعمال المدير الفني الفرنسي للزمالك ولا صحة لأنباء ابتعاده عن مهمته أو منصبه.

تحركات كارتيرون

ويخضع كارتيرون للتحقيق في نادي الزمالك في غضون الساعات القليلة المقبلة بناء على قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء عقب خسارة الفريق بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أفريقيا على يد الوداد المغربي.

وقالت مصادر مقربة من المدرب الفرنسي لـ“إرم نيوز“، إن كارتيرون تواصل مع مسؤولي السفارة الفرنسية بعد تصريحات رئيس الزمالك ضده والحديث عن تسريب مكالمة هاتفية بينه وبين وكيل أعماله، مقدما شكوى ضد مرتضى منصور، بعد التسريب الذي تمت إذاعته لانتهاك خصوصيته، وتسريب مقطع من هاتفه على الهواء عبر أحد البرامج التلفزيونية.

وأشارت المصادر إلى أن كارتيرون يرغب في الاستمرار ولا يملك أي عروض رسمية في الفترة الحالية كما يردد رئيس نادي الزمالك سواء الأهلي أو الاتفاق السعوديين.

الشكوى للفيفا

وأعلن رئيس الزمالك رغبته في التقدم بشكوى للفيفا ضد كارتيرون مستندا للمكالمة المسربة بينه وبين وكيل أعماله.

وحتى هذه اللحظة، أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك لـ“إرم نيوز“، أن مرتضى منصور ومجلس إدارة القلعة البيضاء لم يتقدموا بأي شكاوى للفيفا.

وقال محمد بيومي، خبير اللوائح لـ“إرم نيوز“، إنه لا توجد أي أدلة تدين كارتيرون في المكالمة المسربة بينه وبين وكيل أعماله.

وأوضح أن هذه المكالمة ليس معلوما تاريخها أو توقيت إجرائها وربما حدثت قبل رحيل كارتيرون للزمالك أو في فترة سابقة وهو ما يجعل الشكوى للفيفا غير مبررة.

أزمة الشرط الجزائي

تدور أزمة الزمالك مع كارتيرون حاليا بشأن الشرط الجزائي في عقد كارتيرون والذي يبلغ راتب 3 أشهر ما يوازي 300 ألف دولار تقريبا.

ويرفض كارتيرون تماما أي تنازلات عن الشرط الجزائي إذا أراد الزمالك إقالته أو الاستغناء عن خدماته.

وبعد خسارة الزمالك أمام الوداد المغربي بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، اشتعلت الأمور بين كارتيرون ومرتضى منصور، خاصة عقب تحويل المدرب الفرنسي للتحقيق.

ولم يحقق الزمالك مع كارتيرون، سوى فوز واحد فقط منذ انطلاق العام الجاري، محليا أمام سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة، ولكنه سرعان ما ودع البطولة مبكرا، بسبب تدهور النتائج، بجانب خسارته على يد سموحة في الدوري بثنائية، قبل لقاء الوداد، بالإضافة إلى التعادل في أول مباراتين في دوري الأبطال، مما جعله يواجه شبح الخروج المبكر من بطولة أفريقيا.

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس: ”بعد تقديم شكوى لفيفا ضد كارتيرون، لن نقف مكتوفي الأيدي، بل سنتعاقد خلال ساعات مع مدرب أجنبي جديد لقيادة الفريق“.

وأضاف: ”نعلم أنه تواصل مع ناد في السعودية وفي انتظار توقيع العقود، نريد إنهاء التعاقد بشكل ودي قبل تقديم شكوى ضده في الفيفا“.

وتابع مرتضى: ”قررت عدم إصدار قرارات قبل لقاء الوداد المغربي لعدم الصيد في الماء العكر، وأجلت الحساب لما بعد المباراة، كل ما يفكر فيه الجمهور أفكر فيه وأكثر ولست تلميذا، لأنني تحملت الكثير من الاستفزازات ولم يتحملها بشر من كارتيرون“.

واختتم: ”كارتيرون أرسل تسجيلا لوكيل أعماله يتهمه فيه بالفشل، وأنه اتفق مع النادي السعودي وسوف ينهي تفاصيل التعاقد بطريقته الخاصة، وهذا يدل على هروبه ولكنه أرسل التسجيل الصوتي عن طريق الخطأ لأمير مرتضى“.

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر، 2 مارس المقبل، على ستاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.