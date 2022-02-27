مرتضى منصور ينشر تسجيلا لكارتيرون يكشف فيه رحيله إلى الدوري السعودي.. ويشكوه للفيفا (فيديو)

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري عن امتلاكه تسجيلا صوتيا يدين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، قرر خلالها الرحيل من الزمالك.

ونشر مرتضى منصور التسجيل الصوتي المسرب لكارتيرون، مؤكدًا أنه أرسله بالخطأ إلى أمير مرتضى منصور، بدلا من وكيله حازم فتوح.

وفي الفيديو الذي نشره مرتضى منصور على قناة ”الحدث اليوم“ قال كارتيرون لوكيله فيها إنه سيرحل إلى الدوري السعودي، بعد الاتفاق مع أحد الأندية هناك على كل شيء.

وأعلن مرتضى منصور أن مجلس إدارة النادي الأبيض سيجتمع الإثنين للإعلان عن مصير كارتيرون، واسم المدرب الجديد خاصة بعد تعيين أسامة نبيه مدربا عاما وأحمد عبدالمقصود مدربا مساعدا.

وتابع: ”غدا سنقدم شكوى ضد كارتيرون في الفيفا ملحقة بالتسجيل وهو يتفق فيه على الرحيل عن النادي“.

وأعطى مرتضى منصور فرصة لجميع اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم هذا الموسم، حتى يوم الخميس القادم لتجديد عقودهم أو عدم لعب الكرة مجددًا قائلا: ”إحنا مبنتحايلش على حد“.

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك قد ألقى بالمسؤولية على الفرنسي باتريس كارتيرون، بالتسبب في خسارة الفريق الأبيض أمام الوداد البيضاوي المغربي، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الزمالك أمام الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: ”أعتذر لفريق الوداد، جماهير وإدارة، وشعب المغرب العظيم، وكان أول قرار استبعاد الثنائي المتسبب في الأزمة التي حدثت. وما حدث شغل فتونة وبلطجة لا يحدث في الزمالك“.

وأضاف: ”كارتيرون لم يتق الله في التشكيل أو التغيير، وفي الشوط الثاني الوداد لم يأت إلا في آخر 5 دقائق من المباراة، ولا أفهم هل مذكور في القرآن ألا تقوم كمدرب بالتغييرات إلا في الدقيقة 60؟“.

”أنت اتغلبت من سموحة وتعادلت في أنغولا من فريق ساغرادا، فأنت مدرب لا تريد اتقاء الله وحد مسلطك تعمل كده في الفريق، وأنا أرى أن هناك لاعبين لا تستحق ارتداء قميص الزمالك وأنت متمسك برأيك“.

وأردف رئيس الزمالك: ”كارتيرون يقوم بكل هذا متعمد، هناك بعض اللاعبين بذلوا كل ما لديهم وآخرون لم يظهروا بالشكل المنتظر منهم في المباراة والحساب سيكون بعد عودتهم“.

واستطرد: ”عدت قبل شهر فوجدت هذا المدرب وهؤلاء اللاعبين من قبل اللجنة المعينة، وإذا أردت قياس قوة أي فريق، يكون ذلك من قوة الدكة، اللجنة السابقة باعت حسين فيصل، وأسامة فيصل، ومحمد صبحي، وحميد أحداد ولاعبين كثر وأنت تعلم بأن القيد ممنوع“.

ويحتل بيترو أتلتيكو الأنغولي صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، يليه الوداد المغربي وله 6 نقاط، ثم يأتي الزمالك بنقطتين، ويتذيل ساغرادا المجموعة بنقطة وحيدة.

وحصد الزمالك نقطتين من تعادلين، الأول مع بيترو أتلتيكو 2-2 في القاهرة، والثاني مع ساغرادا 0-0 في أنغولا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري المصري.