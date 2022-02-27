رسميًا: أسامة نبيه يعاون كارتيرون بقيادة نادي الزمالك

أعلن أسامة نبيه انضمامه للجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعد إقالة مدحت عبد الهادي، وأمير عزمي مجاهد، عقب الخسارة من الوداد المغربي.

وتواجد أسامة نبيه في مقر نادي الزمالك، اليوم الأحد، من أجل الاجتماع مع مجلس الإدارة لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة.

وأصدر أسامة نبيه عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، بيانًا قال فيه: ”تم الاجتماع برئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، ونسعى جاهدين إلى تصحيح مسار الفريق خلال الفترة المقبلة، وإسعاد جماهير نادي الزمالك العظيمة الكبيرة، متمنين من الله التوفيق في المرحلة المقبلة“.

وقال مصدر قريب من أسامة نبيه لـ“إرم نيوز“ إن المدرب العام الجديد سيبدأ مهمته مع الزمالك، بداية من غدٍ الإثنين، استعدادًا لمواجهة فيوتشر بمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام مساء الأربعاء المقبل.

وأشار إلى أنه يرفض التقارير التي تتحدث عن تواجده لـ“تطفيش“ كارتيرون، مؤكدًا أن الرجل جاء بصلاحيات فنية كالتي تم منحها له في الولاية السابقة.

وتعاون كارتيرون مع أسامة نبيه، في الموسم الماضي، والذي شهد تتويج الفارس الأبيض بلقب الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد خسر أمام الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد قرر استبعاد كل من مدحت عبدالهادي المدرب العام، وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني لسوء سلوك الثنائي، بعد الأزمة التي حدثت في مباراة الفريق الأبيض ضد الوداد البيضاوي المغربي.

وقرر مرتضى منصور إحالة المدير الفني باتريس كارتيرون للتحقيق فور عودته إلى القاهرة.

وتم إيقاف جميع مستحقات اللاعبين، والجهاز الفني، والإداري، والطبي، بعد الخسارة من الوداد المغربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.

ويلعب الزمالك مع الوداد المغربي في القاهرة في الجولة الرابعة.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث للمجموعة برصيد نقطتين من تعادل مع بترو أتلتيكو، وساغرادا، وهزيمة أمام الوداد.

ويتصدر بترو أتلتيكو المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي الوداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.