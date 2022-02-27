صعبة جدا ومعقدة.. طارق حامد يكشف طبيعة إصابته وابتعاده عن الزمالك

كشف طارق حامد نجم نادي الزمالك المصري عن طبيعة إصابته، التي تسببت في ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، ما أثار الجدل والشائعات حول تمارضه ورفضه المشاركة مع الفريق بحجة عدم تجديد تعاقده.

وأصدر طارق حامد بيانًا نشره عبر خاصية ”ستوري““ بصفحته الرسمية بموقع ”إنستغرام“ قال فيه: ”أنا حابب أوضح طبيعة إصابتي لجمهور الزمالك، إصابتي مش كدمة في الركبة.. الوصف الدقيق للإصابة هو ”Right Knee Posterolateral cooner injury“ وهي للأسف إصابة صعبة جدا ومعقدة.

وأضاف: أنا حاليًا في مرحلة التأهيل“.

واختتم: ”في العادة مبحبش أتكلم وبركز في الملعب وبس لكم حقكم عليّ إني أوضح لكم.. أنا بعمل كل حاجة أقدر عليها علشان أرجع للملعب في أسرع وقت“.

ويعاني طارق حامد من إصابة قوية في الركبة، وغاب عن المباريات الماضية للزمالك في دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري.

وكان الزمالك قد خسر أمام الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد قرر استبعاد كل من مدحت عبدالهادي المدرب العام، وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني لسوء سلوك الثنائي، بعد الأزمة التي حدثت في مباراة الفريق الأبيض ضد الوداد البيضاوي المغربي.

وقرر مرتضى منصور إحالة المدير الفني باتريس كارتيرون إلى التحقيق فور عودته إلى القاهرة.

وتم إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي بعد الخسارة من الوداد المغربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.

ويلعب الزمالك مع الوداد المغربي في القاهرة في الجولة الرابعة.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث للمجموعة برصيد نقطتين من تعادل مع بترو أتلتيكو وساغرادا وهزيمة أمام الوداد.

ويتصدر بترو أتلتيكو المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي الوداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.