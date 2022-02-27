مرتضى منصور يتهم كارتيرون بالتسبب في خسارة الزمالك أمام الوداد ويتحدث عن إمكانية رحيله (فيديو)

ألقى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالمسؤولية على الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، بالتسبب في خسارة الفريق الأبيض أمام الوداد البيضاوي المغربي، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك خسر أمام الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: ”أعتذر لفريق الوداد، جماهير وإدارة، وشعب المغرب العظيم، وكان أول قرار استبعاد الثنائي المتسبب في الأزمة التي حدثت. وما حدث شغل فتونة وبلطجة لا يحدث في الزمالك“.

وأضاف: ”كارتيرون لم يتق الله في التشكيل أو التغيير، وفي الشوط الثاني الوداد لم يأت إلا في آخر 5 دقائق من المباراة، ولا أفهم هل مذكور في القرآن ألا تقوم كمدرب بالتغييرات إلا في الدقيقة 60؟“.

”أنت اتغلبت من سموحة وتعادلت في أنغولا من فريق ساغرادا، فأنت مدرب لا تريد اتقاء الله وحد مسلطك تعمل كده في الفريق، وأنا أرى أن هناك لاعبين لا تستحق ارتداء قميص الزمالك وأنت متمسك برأيك“.

وأردف رئيس الزمالك: ”كارتيرون يقوم بكل هذا متعمد، هناك بعض اللاعبين بذلوا كل ما لديهم وآخرون لم يظهروا بالشكل المنتظر منهم في المباراة والحساب سيكون بعد عودتهم“.

واستطرد: ”عدت قبل شهر فوجدت هذا المدرب وهؤلاء اللاعبين من قبل اللجنة المعينة، وإذا أردت قياس قوة أي فريق، يكون ذلك من قوة الدكة، اللجنة السابقة باعت حسين فيصل، وأسامة فيصل، ومحمد صبحي، وحميد أحداد ولاعبين كثر وأنت تعلم بأن القيد ممنوع“.

وأكمل: ”استلمنا بيت (مخروب)، ونحاول إصلاحه. مديونيات بالملايين ولاعبين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ستة أشهر، وشايلين تركة لو جبل سيقع بها، وعلينا ديون وأموال للكهرباء واستاد القاهرة“.

وشدد مرتضى: ”أملك تسجيلا صوتيا لكارتيرون كان يريد إرساله إلى وكيله يقول فيه بأنه سأجعلك ترحل بعد الاتفاق مع فريق سعودي، لكنه أرسله إلى أمير مرتضى بالخطأ بدلا من وكيله، بهذا التسجيل أستطيع إيقافه“.

وعن الشرط الجزائي في عقد كارتيرون، أوضح: ”لن أضيع الفريق بسبب شرط جزائي، وبهذا التسجيل الصوتي لا يوجد شرط جزائي، وإذا تطلب الأمر دفع الشرط الجزائي من جيبي لكي أنقذ الفريق من هذه الكارثة فسأفعل ذلك“.

وأبرز: ”سبق لكارتيرون ورحل إلى التعاون السعودي، وكل الناس رأوا الفيديو الذي طلبت فيه الاستمرار لكنه قال بأنه مريض ويريد العودة إلى فرنسا، ثم انتقل إلى التعاون. من كان وراء رحيل كارتيرون هو من أعاده، ومن أعاده هو من يجعله يفعل ذلك الآن“.

وأتم ”لم نقرر رحيل كارتيرون بعد لكي أجيب عن مرشحين لخلافته، سنحقق معه أولا قبل اتخاذ أي قرار“.

ويحتل بيترو أتلتيكو الأنغولي صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، يليه الوداد المغربي وله 6 نقاط، ثم يأتي الزمالك بنقطتين، ويتذيل ساغرادا المجموعة بنقطة وحيدة.

وحصد الزمالك نقطتين من تعادلين، الأول مع بيترو أتلتيكو 2-2 في القاهرة، والثاني مع ساغرادا 0-0 في أنغولا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري المصري.