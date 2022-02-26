ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

سقط فريق الأهلي المصري أمام صن داونز الجنوب أفريقي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

واستضاف الأهلي صن داونز على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لدور المجموعات من البطولة الأفريقية.

وسجل صن داونز هدف التقدم في الدقيقة 85 بعد كرة عرضية خطيرة أبعدها ياسر إبراهيم ومررها اللاعب إلى الجناح تابيلو مورينا، الذي سدد بقوة في مرمى الشناوي.

وسقط الأهلي لأول مرة على ملعبه ضد صن داونز بعد مباراة باهتة من الفريق الأحمر أضاع خلالها العديد من الفرص.

أهدر الأهلي فرصة محققة بضربة رأس من حمدي فتحي اصطدمت بأحد مدافعي صن داونز، ثم وجه أليو ديانغ تسديدة فوق العارضة.

ودفع الأهلي باللاعب حسام حسن على حساب أليو ديانغ، وأضاع حسام حسن فرصة خطيرة بتمريرة عرضية لم يستغلها، وحاول الأهلي ولكن بلا خطورة، وخرج اللقاء بفوز صن داونز.

بهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى بنقطة واحدة حصدها من التعادل مع الهلال السوداني سلبياً في الجولة الثانية، ولم يخض مواجهة المريخ السوداني في الجولة الأولى؛ نظراً لمشاركته في كأس العالم للأندية.