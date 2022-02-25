المريخ يحسم "ديربي النيلين" ويتخطى الهلال في دوري أبطال أفريقيا

فاز المريخ السوداني على مواطنه الهلال 2-1، اليوم الجمعة، في ”ديربي النيلين“، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وجاء الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، حيث افتتح السماني سعد الدين ثنائية المريخ بعد 3 دقائق من البداية إثر متابعة تمريرة عرضية أبعدها علي أبو عشرين حارس الهلال عن مرماه ليتابعها مهاجم المريخ في الشباك.

وأدرك محمد عبد الرحمن التعادل للضيوف في الدقيقة 32 بتسديدة إثر تمريرة من عيد مقدم.

وسجل ”السماني“ الهدف الثاني لفريقه وله قبل نهاية الشوط بدقيقتين بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من النيجيري توني إدجوماريجوي.

ورفع المريخ رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين بعدما حقق انتصاره الأول في دور المجموعات، متقدمًا بفارق الأهداف عن صن داونز الذي سيخوص مواجهة صعبة أمام الأهلي المصري حامل اللقب في القاهرة، غدًا السبت.

ويتذيل الهلال ترتيب المجموعة بنقطة واحدة من 3 مباريات بعد تعادله دون أهداف مع الأهلي في الخرطوم، يوم الجمعة الماضي، لكن ممثل مصر خاض مباراة واحدة ويحتل المركز الثالث.