إيقاف الإعلامي هاني حتحوت أسبوعين واستمرار منع ظهور حسام حداد في التليفزيون المصري

أصدرت نقابة الإعلاميين في مصر قرارين بوقف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت لمدة أسبوعين، واستمرار إيقاف الإعلامي حسام حداد بالتليفزيون المصري، ومنعهما من الظهور على الشاشة في مصر.

وتضمن قرار نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، إيقاف هاني حتحوت مقدم برنامج ”الماتش“ بفضائية صدى البلد عن ممارسة النشاط الإعلامي، على أي وسيلة إعلامية داخل مصر لمدة أسبوعين تبدأ غدا الجمعة، وتنتهي 12مارس المقبل.

وقالت النقابة في بيان رسمي: ”قرار رقم 7.. وقف السيد هاني حتحوت مقدم برنامج (الماتش) على قناة (صدى البلد) عن ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية لمدة أسبوعين، تبدأ الجمعة 25/2/2022 وتنتهي السبت 12/3/2022، وذلك بعد أن امتثل للتحقيق في مقر النقابة وإقراره بما هو منسوب إليه من مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي في باب الواجبات، الفقرة (5)، والتي تنص على احترام آداب الحوار الإعلامي وتجنب الدخول في ملاسنات وخلافات شخصية“.

سبب منع هاني حتحوت من الظهور التلفزيوني وإحالته للتحقيق https://t.co/tYec7IF6Mb pic.twitter.com/LXMu2It0Zk — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 19, 2022

ووفقا لبيان النقابة، فإن ”هاني حتحوت خالف مدونة السلوك المهني، من حيث الالتزام بعدم الدخول في ملاسنات أو مشاحنات إعلامية، وبعدم استخدام مساحات النشر أو أوقات العرض في طرح خلافات شخصية أو معارك أو مصالح خاصة“.

وعلى الجانب الآخر، تضمن قرار النقابة استمرار منع ظهور حسام حداد، مقدم برنامج ”صباح الخير يا مصر“ على شاشة القناة الأولى في التليفزيون المصري.

وذكر البيان أن حداد مثُل للتحقيق في مقر النقابة، وأقر بما هو منسوب إليه من مخالفات؛ وعليه فقد تم استمرار منعه من الظهور عن ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية.

يذكر أن حتحوت تم منعه من الظهور إعلاميا في 19فبراير الجاري، بسبب عدم استكمال أوراقه في نقابة الإعلاميين، وتجاهل دعوة النقابة لإحضاره العقد المبرم بينه وبين فضائية صدى البلد، إلى جانب بعض المخالفات المهنية.

في حين صدر قرار بوقف حسام حداد في الثامن من فبراير الجاري بسبب تصريحاته التي عرفت إعلاميا بـ“الأهلي لا يمثل مصر“ عبر برنامج“ صباح الخير يا مصر“.

وقال حسام حداد عبر البرنامج في يوم إيقافه: ”الأهلي سيلعب، اليوم الثلاثاء، ضد بالميراس، هل الأهلي يمثل مصر؟ لا، لكي نكون أكثر وضوحا الأهلي يمثل نفسه ويحمل اسم مصر ولكنه لا يمثل مصر“.

وأضاف: ”جمهور الزمالك ليس مطالبا بتشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية أمام بالميراس“.

وتعرض حسام حداد لانتقادات واسعة بعد تصريحاته حول تشجيع الأهلي في مونديال الأندية.