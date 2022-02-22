ميدو: على مسؤوليتي.. فرجاني ساسي سيعود للزمالك الموسم القادم (فيديو)

قال الإعلامي أحمد حسام ”ميدو“ إن الولي التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الدحيل القطري، سيعود إلى الزمالك مطلع الموسم المقبل.

وانضم فرجاني ساسي إلى الزمالك في صيف 2018 قادمًا من النصر السعودي، ورحل عن الفريق بعد ثلاثة سنوات قبل نهاية موسم الزمالك الماضي.

وأكد ميدو خلال تقديمه لبرنامجه التليفزيوني ”الريمونتادا“ إن الزمالك أنهى اتفاقه مع فرجاني ساسي لارتداء القميص الأبيض في الموسم المقبل.

وقال ميدو: ”على مسؤوليتي.. أبشر جماهير الزمالك بعودة فرجاني ساسي واللعب للنادي الأبيض الموسم القادم“.

وأضاف: ”جماهير الزمالك متشوقة لرؤية ثنائية طارق حامد وفرجاني ساسي مجددًا.. وأؤكد أنها ستعود في الموسم المقبل، ولن يجب على الزمالك التفكير في إيجاد بديل جيد لطارق حامد هذا الموسم في ظل إصابته القوية“.

وانتقل فرجاني ساسي إلى الدحيل الصيف الماضي، ولكن اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي، وفقًا لما نشره موقع football tunisien.

وأشار الموقع التونسي إلى أن فرجاني ساسي ”اتفق شفهيًا“ مع أمير مرتضى منصور بخصوص مستحقاته السابقة والتي وصلت إلى الفيفا.

يذكر أن فرجاني ساسي فاز مع الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي والسوبر المصري وكأس مصر، ورحل قبل تتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري في الموسم الماضي.

وخاض ساسي 102 مباراة مع الزمالك وسجل 16 هدفا وصنع 17 آخرين.