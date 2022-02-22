بعدما هاجم الصفقة من قبل.. مجدي عبدالغني يعلّق على تألق ميكيسوني

تراجع الإعلامي؛ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق مجدي عبدالغني، عن تصريحاته السابقة بحق لويس ميكيسوني مهاجم الأهلي المصري.

وكان ”عبدالغني“ قد هاجم مسؤولي الأهلي في وقت سابق بسبب عدم انسجام لويس ميكيسوني مع الأهلي، وعدم ظهوره بالمستوى المأمول، مؤكدًا أن الأهلي كان يجب عليه التعاقد مع صفقة ”أفضل“ منه.

ونجح لويس ميكيسوني بإحراز هدفين متتاليين في الشوط الأول، ليقود الأهلي للفوز بسهولة 4-صفر على مصر للمقاصة، والتقدم إلى صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وعلّق ”عبدالغني“ على تألق ميكيسوني، اليوم الثلاثاء، أمام مصر المقاصة، وقال عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“: ”الظاهر أن الماكينة بدأت تطلّع قماش.. ميكيسوني سجل هدفين في دقيقتين.. أتمنى أن يستمر على المستوى المميز، ويصنع الفارق فعلًا مع الأهلي، ويثبت جدارته“.

وأضاف: ”الذي يهمنا في النهاية أن أنديتنا المصرية عندما تأتي بمحترف أن يكون لاعبًا مميزًا، ويستحق أن يشارك كأساس، ويستحق المبالغ الكبيرة التي تدفع له“.

الظاهر الماكينة بدأت تطلع قماش.. ميكيسوني سجل هدفين في دقيقتين.. أتمني أنه يستمر علي المستوي المميز ويصنع الفارق فعلاً مع الأهلي ويثبت جدارته .. احنا اللي يهمنا في النهاية إن أنديتنا المصرية لما تجيب محترف يكون لاعب مميز ويستحق يشارك أساسي ويستحق المبالغ الكبيرة اللي بتدفع فيه pic.twitter.com/mMeZcmflAs — Magdy AbdElGhany (@MagdyAbdEGhany) February 22, 2022

واكتسح الأهلي ضيفه مصر للمقاصة 4-0، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم ”ميكيسوني“ لاعب موزامبيق بهدف للأهلي بتسديدة بقدمه اليمنى من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 13، ليفتتح سجله مع بطل أفريقيا بعدما تعرض لانتقادات منذ انضمامه في بداية الموسم الجاري.

وقبل مرور دقيقتين، استحوذ ”ميكيسوني“ على الكرة ناحية الشمال داخل المنطقة وأطلق تسديدة ساقطة بشكل مميز داخل المرمى.

وقبل الاستراحة بدقيقتين، أرسل محمد مجدي (قفشة) كرة أرضية رائعة إلى حسين الشحات الذي سدد بقوة ليحسم الانتصار.

واختتم البديل الشاب زياد طارق أهداف الأهلي في الدقيقة 87 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

ورد القائم محاولة من المهاجم البديل حسام حسن ليحرم الأهلي من الفوز بعدد أكبر من الأهداف.

وأصبح رصيد الأهلي 22 نقطة من 8 مباريات، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي خاض العدد ذاته، ويأتي الزمالك ثالثًا وله 19 نقطة من 9 مباريات.

وتجمّد رصيد مصر للمقاصة عند 8 نقاط، لكنه تراجع إلى المركز 16 ودخل منطقة الهبوط بفارق الأهداف.

صاروخية من ميكيسوني والهدف الأول للأهلي في شباك مصر للمقاصة 🚀 تابعوا المباراة عبر 👈 https://t.co/baGwNbg6xP pic.twitter.com/GkicmoBROH — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 22, 2022

"ميكيسوني أون فاير" 🔥 الهدف الثاني للأهلي سريعًا عن طريق لويس ميكيسوني ⚽️ تابعوا المباراة عبر 👈 https://t.co/baGwNbg6xP pic.twitter.com/k3ozX0PBnG — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 22, 2022

هدية من محمد مجدي أفشة لحسين الشحات الذي يرفض الاحتفال أمام ناديه القديم 👏 الأهلي 3-0 مصر المقاصة ⚽️ تابعوا المباراة عبر 👈 https://t.co/baGwNbg6xP pic.twitter.com/BYUkDllqUE — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 22, 2022