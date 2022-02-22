ترتيب الدوري المصري: الأهلي يكتسح المقاصة برباعية ويستعيد الصدارة

خطف النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري، بعد أن نجح مهاجمه لويس ميكيسوني في إحراز هدفين متتاليين خلال الشوط الأول، ليقود الأهلي للفوز بسهولة 4-صفر على مصر للمقاصة، والتقدم إلى صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وتقدم ميكيسوني لاعب موزامبيق بهدف للأهلي بتسديدة بقدمه اليمنى من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 13، ليفتتح سجله مع بطل أفريقيا بعدما تعرض لانتقادات منذ انضمامه في بداية الموسم الجاري.

وقبل مرور دقيقتين، استحوذ ميكيسوني على الكرة ناحية الشمال داخل المنطقة، وأطلق تسديدة ساقطة بشكل مميز داخل المرمى.

وقبل الاستراحة بدقيقتين، أرسل محمد مجدي (قفشة) كرة أرضية رائعة إلى حسين الشحات الذي سدد بقوة ليحسم الانتصار.

واختتم البديل الشاب زياد طارق أهداف الأهلي في الدقيقة 87 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وردَّ القائم محاولة من المهاجم البديل حسام حسن ليحرم الأهلي من الفوز بعدد أكبر من الأهداف.

وأصبح رصيد الأهلي 22 نقطة من 8 مباريات، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي خاض العدد ذاته، ويأتي الزمالك ثالثًا وله 19 نقطة من 9 مباريات.

وتجمد رصيد مصر للمقاصة عند 8 نقاط لكنه تراجع إلى المركز 16 ودخل منطقة الهبوط بفارق الأهداف.

صاروخية من ميكيسوني والهدف الأول للأهلي في شباك مصر للمقاصة 🚀 تابعوا المباراة عبر 👈 https://t.co/baGwNbg6xP pic.twitter.com/GkicmoBROH — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 22, 2022

"ميكيسوني أون فاير" 🔥 الهدف الثاني للأهلي سريعًا عن طريق لويس ميكيسوني ⚽️ تابعوا المباراة عبر 👈 https://t.co/baGwNbg6xP pic.twitter.com/k3ozX0PBnG — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 22, 2022

هدية من محمد مجدي أفشة لحسين الشحات الذي يرفض الاحتفال أمام ناديه القديم 👏 الأهلي 3-0 مصر المقاصة ⚽️ تابعوا المباراة عبر 👈 https://t.co/baGwNbg6xP pic.twitter.com/BYUkDllqUE — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 22, 2022

يسارية من زياد طارق والهدف الرابع للأهلي في شباك مصر للمقاصة ⚽️ تابعوا المباراة عبر 👈 https://t.co/baGwNbg6xP pic.twitter.com/shumkMYlzF — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 22, 2022

إنبي يخطف نقاط الاتحاد

في المباراة الثانية، فاز إنبي على الاتحاد السكندري بهدف دون ردٍ في مباراة بين فريقين في منتصف جدول الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وسجل النيجيري جون إيبوكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة بتسديدة من مدى قريب بعد كرة عرضية من مروان داوود.

وأصبح رصيد إنبي 13 نقطة، وتقدم إلى المركز الثامن، وهو نفس رصيد الاتحاد سابع الترتيب بعدما خاض كل منهما 10 مباريات.

جون إيبوكا يفتتح التسجيل مبكرًا لصالح إنبي في شباك الاتحاد السكندري 💥⚽ تابعوا البث المباشر للمباراة من هنا https://t.co/7OqYBHCOrf pic.twitter.com/iTZGYZkk5K — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 22, 2022

وفي وقت سابق، تعادل غزل المحلة مع مضيفه ”سيراميكا كليوباترا“ دون أهداف في مباراة مملة، ومتواضعة المستوى.

ورفع ”سيراميكا“ رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر متقدمًا بفارق الأهداف على منافسه الذي يليه في الترتيب.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: