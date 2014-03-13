حسن حمدي يرد على اتهامه بالفساد

عقد حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي مؤتمراً صحفياً بمقر النادي بالجزيرة بمناسبة الترتيب للحفل العالمي الذي سيقام في الـ26 من الشهر الجاري بمناسبة الحصول على لقب أكثر أندية العالم حصولاً على البطولات.

وقال حمدي خلال كلمته: "هذا المؤتمر الصحفي سيكون الأخير لي كرئيس للنادي الأهلي، بحيث ستجرى انتخابات النادي لانتخاب مجلس إدارة جديد في الـ28 من الشهر الجاري".

وأكد رئيس النادي الأهلي أنه تعب من العمل العام طوال 40 عاماً قضاها في النادي الأهلي، مؤكداً أنه قدم الكثير للنادي أملاً في وضعه دائماً في المقدمة، مفضلاً الراحة خلال الفترة المتبيقة من حياته.

ونفى حمدي أي تهمة فساد نالت منه خلال الفترة الماضية بعد منعه من السفر أكثر من مرة، والتحقيق معه، مشدداً على أن القضاء سيثبت براءته أمام الجميع.

يذكر أن رئيس الاأهلي الملقب بوزير الدفاع لن يخوض انتخابات النادي المقبلة ومعه جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.