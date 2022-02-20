أحمد مرتضى منصور: أبوجبل لم يوقع لأي ناد آخر.. ولو أردنا تغيير كارتيرون سنعلن عن ذلك

نفى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمتحدث الرسمي، ما تردد عن رحيل محمد أبوجبل، حارس الفريق الأبيض، إلى النصر السعودي، خلال الميركاتو المقبل، متحدثًا في الوقت ذاته عن تقارير تتحدث عن قرب رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية ”أبوجبل أكد بقاءه في الزمالك ولم يوقع لأي ناد آخر، وإن شاء الله سيكون معنا الفترة المقبلة“.

وأضاف ”كل اللاعبين الذين يحتاجون للتجديد سنجدد لهم، الزمالك لديه القدرة المالية للتجديد مع أي لاعب ونشتري من نريده، ومن يوجد له أموال لدينا على نهاية الموسم كل اللاعبين سيحصلون على مستحقاتهم، وأي لاعب تريد التجديد معه عليك أن تعطيه أمواله السابقة أولا، ولا يمكن وسط المباريات أقول له تعال جدد، مفيش مشكلة في التجديد لكل اللاعبين، أما اللاعب الذي لا يرغب في التواجد معنا رغم أن لديه عروضا أقل من أندية أخرى فليس لدينا مشكلة، نحن لدينا تدفقات مالية نقدر نجدد للاعبين أو نجلب من نريد“.

وعن تقارير رحيل باتريس كارتيرون، بعد سوء مستوى الفريق في الفترة الماضية تحت قيادته، قال أحمد مرتضى ”هي شائعة مثل الحديث عن قرب تولي حسام البدري قيادة الفريق والتي قمنا بنفيها، وأقول لمن ردد الشائعة وأذاعها هناك متحدث رسمي باسم النادي لو نريد تغيير كارتيرون سنعلن عن ذلك، الزمالك محتاج لتضافر الجهود وخصوصا أن الشائعة طالعة من واحد من أبناء النادي، وعلينا التحقق مما ينشر عن النادي، كل الأندية المصرية تحتاج دعم كل السادة الإعلاميين، وعليهم عدم ترديد أخبار تهدم استقرار الفرقة ومحتاجين دعم المدير الفني“.

التعادل مع ساغرادا

وعن تعادل الزمالك مع ساغرادا الأنغولي مساء السبت في دوري أبطال أفريقيا، أشار: ”نتيجة التعادل خارج الأرض ليست نهاية العالم، شاهدنا الأهلي تعادل (أمام الهلال السوداني) وأيضا النجم الساحلي“.

وأردف ”نادي الزمالك يملك من الأموال ما يؤهله لشراء أو تجديد عقد أي لاعب، سنجدد لكل لاعب مطلوب فنيّا، لا توجد أزمة مالية في الزمالك، وننتظر التوقيت المناسب والرأي الفني“.

وأردف ”نعاني سوءَ توفيق، أهدرنا 15 كرة في العارضة على مدار الـ مباريات الماضية، وهذا أمر غريب جدّا“.

وشدد ”لم نكن في يومنا خلال ثلاث المباريات الماضية، ما زال المشوار طويلًا، أمامنا 4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، لا أريد أن يقلق الناس والقادم سيكون أفضل“.

وأتم ”أمامنا فرصة في المباريات المتبقية، ولن نحاسب في الوقت الحالي أحدًا.. طارق حامد من أعمدة الفريق مصاب وغيابه كان مؤثرًا، المطلوب منا جميعًا الدعم ومساندة اللاعبين والجهاز الفني“.