محامي كهربا لـ"إرم نيوز": لن أرد على تصريحات رئيس الزمالك.. وقرار "كاس" سينصفنا

أشعل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، قضية ناديه ضد اللاعب محمود عبد المنعم ”كهربا“، جناح أيسر النادي الأهلي والمعار إلى فريق هاتاي سبور التركي لنهاية الموسم الحالي.

ووجه مرتضى اتهامات قوية للمهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة السابقة للاتحاد المصري لكرة القدم، في الساعات الماضية؛ بداعي دعم الاتحاد لكهربا في قضية نادي الزمالك ضده.

وتعود هذه القضية إلى صيف 2019 حين رحل كهربا عن الزمالك بداعي انتهاء عقده وانتقاله إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في صفقة حرة، وحصل بالفعل على بطاقة دولية مؤقتة.

وقضت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتغريم اللاعب ما يقرب من 33 مليون جنيه مصري، بعد تقدم الزمالك بشكوى ضد اللاعب لكسر عقده الذي كان يمتد إلى صيف 2022.

وحرك كهربا دعوى جديدة لدى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) ضد هذا الحكم للاستئناف عليه؛ لتأكيد عدم قانونية العقد الذي قدمه الزمالك ويمتد إلى صيف 2022.

واتهم مرتضى رئيس اتحاد الكرة السابق أحمد مجاهد باختيار شخصين يعملان في الإدارة القانونية للنادي الأهلي وقدما تقريراً يؤكد خطأ الزمالك في القضية، موضحاً أنه أرسل خطاباً للاتحاد الدولي ”فيفا“ بداعي أن من كتب التقرير هم مسؤولون بالنادي الأهلي الذي يملك عقد اللاعب حالياً.

ورفض كهربا التعليق، عبر ”إرم نيوز“، على تصريحات مرتضى منصور، مؤكداً أن تركيزه ينصب على عمله مع فريقه الحالي هاتاي سبور ولا ينشغل بأي أمور أخرى.

من جانبه، قال أشرف عبدالعزيز، محامي كهربا، في تصريحاته لـ“إرم نيوز“، إنه لن يرد على التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور، ولن يدخل في سجال كلامي مع الطرف الآخر.

وأشار إلى أن الحكم دائماً عنوان الحقيقة، مبدياً ثقته في صدور قرار من المحكمة الرياضية الدولية ”كاس“ لصالح موكله في هذه القضية.

وعن تقدمه بأوراق ومستندات جديدة في هذه القضية، قال محامي كهربا:“من الطبيعي أن نتحرك لإثبات حقوقنا ولن أستطيع الحديث عن وجود مستندات جديدة بعينها، ولكن ما أستطيع قوله إن اللاعب يترقب صدور القرار النهائي“.

وأوضح أنه لم يتم تحديد موعد نهائي بصدور الحكم من كاس، لكن من الوارد أن يصدر في الأيام المقبلة.