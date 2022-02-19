سبب منع هاني حتحوت من الظهور التلفزيوني وإحالته للتحقيق

كشف طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ،ونقيب الإعلاميين في مصر، أسباب قرار النقابة الصادر بمنع ظهور الإعلامي الرياضي هاني حتحوت على الفضائيات في مصر، وإحالته للتحقيق، وهو القرار الذي أثار حالة من الغموض حول أسبابه.

وقال سعدة في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إن قرار وقف حتحوت“مقدم برنامج الماتش بفضائية صدى البلد“، وإحالته للتحقيق جاء نتيجة عدم استكمال أوراقه قيده بنقابة الإعلاميين، كذلك وجود بعض التجاوزات المهنية أثناء عمله.

وأضاف نقيب الإعلاميين المصريين بأنه طلب من هاني حتحوت استكمال أوراق، وكان آخرها منذ 3 أيام لقيده بالنقابة، إلا أنه لم يحضر، ومن ثم لم يتقدم بأوراق القيد، ولم يؤد القسم الخاص بالمهنة.

وعن التجاوزات، أكد سعدة أن لجنة الرصد بالنقابة رصدت بعض التجاوزات الخاصة بحتحوت أثناء عمله، رافضاً ذكر التفاصيل في هذا الشأن حالياً.

هاني حتحوت يسخر من سخرية مرتضى منصور: لو فاكر إن كتكوت دي بتزعلني .. أنا ماما بتقولي يا كتكوت في البيت على فكرة 😅😉#الماتش #صدى_البلد@HHathout pic.twitter.com/slL4s8GB1R — صدى البلد (@baladtv) February 12, 2022

وعن وجود شكاوى ضد هاني حتحوت لدى النقابة ، قال سعدة ”لا يوجد شكاوي، وإنما أعمال لجنة الرصد بشأن التجاوزات، والشاشة للأداء الإعلامي فقط، وليس لتصفية حسابات شخصية، أو التطرق لشؤون شخصية“.

كان هاني حتحوت قد رد على سخرية مرتضى منصور منه، خلال إحدى حلقات هذا الأسبوع من برنامج الماتش.

وأكد سعدة أن هاني حتحوت حصل على موافقة مبدئية بقيده من النقابة، إلا أنه لم يستكمل الأوراق، إلى جانب عدم إحضاره للعقد المبرم بينه وبين فضائية صدى البلد لقيده بالنقابة، رغم حصوله على إجازة من الهيئة الوطنية للإعلام.

ورداً على سؤال حول امكانية بأن يكون السبب حلقة حتحوت مع فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق ، قال ”لا التجاوزات ليست منذ هذه المدة، لكنها حديثة، وفي النهاية لم يوفق أوضاعه مع النقابة“.

وأهابت النقابة، بالإعلاميين في مجموعة قنوات ”صدى البلد“، التنبيه على كل من يمارس نشاطا إعلاميا لديها، ”في الشعب الخمسة والمنصوص عليها بقانون نقابة الإعلاميين، تقديم برامج الإخراج الإعداد التحرير المراسلة، سرعة التوجه إلى مقر نقابة الإعلاميين لتقنين أوضاعهم“.

ومجموعة قنوات ”صدى البلد“ مملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب حاليا، وصاحب مجموعة شركات ونادي سيراميكا كليوباترا، وتضم القناة مجموعة من الإعلاميين المشهورين، بينهم: أحمد موسى، مصطفى بكري، عزة مصطفى، حمدي رزق، وآخرون.