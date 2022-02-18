الأهلي يعود بنقطة من ملعب ”الجوهرة الزرقاء“ بتعادل سلبي أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

فرض التعادل السلبي نفسه على مجريات مباراة الهلال السوداني وضيفه الأهلي المصري، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأثر غياب الجماهير، بقرار من الاتحاد الأفريقي (الكاف) لأسباب أمنية، على إيقاع اللعب في مباراة باهتة قليلة الفرص.

وقدم الأهلي نسخة مختلفة عن أدائه أمام الهلال السعودي حين فاز 4-صفر ليحسم المركز الثالث بكأس العالم للأندية في أبو ظبي الأسبوع الماضي.

الشوط الأول شهد ضغطًا من الفريق السوداني وحاول أصحاب الأرض هز الشباك الحمراء، لكن دفاعات الأهلي سيطرت على الموقف وخرجت بشباك نظيفة.

وفي الشوط الثاني حاول الأهلي مباغتة الهلال وظل دفاع الفريق السوداني صامدًا.

وقبل نهاية اللقاء في الوقت بدلا من الضائع، كاد محمد مجدي قفشة أن يخطف الثلاث نقاط بتسديدة رائعة، لكنها ارتطمت في القائم.

يذكر أن النادي الأهلي تم تأجيل له مباراة في الجولة الأولى أمام المريخ بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية الذي أنهى البطولة في المركز الثالث وحصوله على البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

وخاض الهلال اليوم ثاني مبارياته في البطولة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام صن داونز الجنوب إفريقي، فيما يفتتح الأهلي مشواره في المجموعة خلال مباراة اليوم بعد تأجيل لقاء الجولة الأولى أمام المريخ السوداني بسبب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتضم المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، فرق؛ الأهلي المصري والهلال والمريخ السوداني، وصن داونز الجنوب أفريقي.

وحصد الأهلي أول نقطة مثل الهلال الذي خاض مباراتين بينما يتصدر ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي المجموعة الأولى بثلاث نقاط من فوزه على المريخ السوداني.

ويستضيف الأهلي، بطل آخر نسختين، صن داونز في الجولة القادمة.

⏱️ نهاية المباراة! 🇸🇩 الهلال 0-0 الأهلي 🇪🇬 التعادل السلبي يحسم أولى مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 🤝#TotalEnergiesCAFCL | #HSCASC pic.twitter.com/y5Ea6CQbYv — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 18, 2022

وكانت المباراة قد شهدت أجواء مشحونة قبل انطلاقها بسبب حظر دخول الجماهير لمباراة الهلال مع الأهلي على ملعب ”الجوهرة الزرقاء“ بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وكان ”الكاف“ خاطب الاتحاد السوداني لكرة القدم، أمس الأول الأربعاء، بالموافقة على دخول ”15“ ألف مشجع إلى مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري في الجولة الثانية من دور المجموعات في رابطة الأندية الأفريقية أبطال الدوري.

ولكن بعد ساعات من هذا القرار، أعلن نادي الهلال السوداني على صفحته الرسمية بـ“فيس بوك“ عن تسلمه خطابا آخر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ يفيد فيه بحظر دخول الجمهور لمباراة الفريق الأزرق والأهلي المصري.

وكان المتحدث الرسمي للهلال، هيثم السوباط، قال في تصريحات لقناة الهلال، ليل الأربعاء، إن الفريق يرفض قرار الـ“كاف“ مشيرا إلى أن النادي أكمل استعداداته بعد الحصول على الموافقات الأمنية وكل الضمانات.

وقدم الهلال شكوى ضد الكاف لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولي ”كاس“.