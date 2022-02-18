تعديل موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ اليوم الجمعة على تعديل موعد مباراة العودة بين مصر والسنغال في الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع ”تويتر“ إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وافق علي الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم بتأخير موعد مباراة العودة أمام منتخب السنغال لمدة 24 ساعة.

🔴 | الكاف يوافق علي تعديل موعد مباراة العودة امام السنغال

و بذلك تصبح المواعيد النهائية لمباراتي المرحلة الأخيرة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم :

– مباراة الذهاب (مصر) يوم الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ الساعة ٧:٣٠

– مباراة العودة (السنغال) يوم الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ الساعة ٥ pic.twitter.com/2ydk20CxBf — EFA.eg (@EFA) February 18, 2022

وبالتالي فإن منتخب مصر يستضيف السنغال يوم 25 مارس الساعة 19:30، على أن تقام مباراة العودة في السنغال يوم الثلاثاء 29 مارس الساعة 17:00.

وسيتأهل المنتخب الفائز في مجموع المباراتين مباشرة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ويسعى المنتخب المصري للثأر من السنغال الذي تفوق بركلات الترجيح على مصر في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية قبل أيام في الكاميرون.

وتأهل المنتخب المصري لكأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب دام 2018 عن المشاركة في المونديال ويأمل في تجاوز عقبة السنغال والمشاركة في المونديال للمرة الثانية على التوالي.

ماني يكشف تفاصيل لقطته الشهيرة مع محمد صلاح وأبو جبل في أمم أفريقيا (فيديو) https://t.co/kRziZvYb9T pic.twitter.com/WTp1Ez1T5J — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 16, 2022

وسيتجدد الصراع في مباراة مصر والسنغال بين محمد صلاح وساديو ماني نجمَي ليفربول الإنجليزي.

وفي بقية مباريات الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 يلعب منتخب الجزائر مع الكاميرون، والمغرب مع جمهورية الكونغو، وتونس مع مالي، وغانا مع نيجيريا.

وجمعت 14 مباراة مصر والسنغال، حقق خلالها المنتخب المصري الفوز في 7 لقاءات، بينما كان الانتصار من نصيب السنغال في 4 مواجهات، وحسم التعادل نتيجة ثلاث مباريات (فاز السنغال في واحدة منها بركلات الترجيح).

وعلى مستوى بطولة كأس أمم أفريقيا، تقابل منتخبا مصر والسنغال في 5 مباريات، تقاسما خلالها الفوز بواقع انتصارين لكل فريق، وتعادلا مرة، وكانت في نهائي النسخة الأخيرة الكأس وسحمها منتخب السنغال بركلات الترجيح.

هل أخطأ محمد صلاح بانتظار ركلة الترجيح الخامسة أمام السنغال؟ https://t.co/5cnra2db27 pic.twitter.com/sMzLsxWBCf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 7, 2022

أما في تصفيات كأس الأمم الأفريقية فتواجها 4 مرات أيضا فازت مصر بمواجهة واحدة، في حين خسرت مرتين وحسم التعادل نتيجة مواجهة واحدة، حيث بدأت المواجهات بين المنتخبين في تصفيات 1988، وتعادل الفريقان سلبيا في اللقاء الأول قبل أن يفوز منتخب مصر في لقاء القاهرة بهدفين دون رد.

ويعد المنتخب المصري الأكثر تتويجا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 مرات، والأكثر وصولًا للمباراة النهائية برصيد 10 نهائيات.

وعلى الجانب الآخر، ظهر منتخب السنغال بنهائي أمم أفريقيا ثلاث مرات، الأولى عام 2002 وخسر أمام الكاميرون (بركلات الترجيح)، والثانية عام 2019 وخسر أمام الجزائر 0/1، قبل أن يحصد ”أسود التيرانغا“ اللقب الأول في تاريخه قبل أيام في نسخة 2021 بالفوز بركلات الترجيح على مصر.