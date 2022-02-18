الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال أفريقيا

يحل الأهلي المصري ضيفا، اليوم الجمعة، على الهلال السوداني في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة الهلال والأهلي في دوري أبطال أفريقيا:

آخر مباراة جمعت الهلال والأهلي في دوري أبطال إفريقيا كانت في دور المجموعات موسم 2019-20، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. 🤝 لمن ستكون الغلبة في مباراة الغد؟ 🤔#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly | @AlHilalSC_ | #TBT pic.twitter.com/c2ntVEfe5x — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 17, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (الجوهرة الزرقاء) في السودان في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة والخرطوم.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل الهلال المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى بلا نقاط بعد خسارته في الجولة الأولى على يد مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0.

ويخوض الأهلي مباراته الأولى في المجموعة بعد تأجيل لقاء الجولة الأولى ضد المريخ السوداني؛ لانشغال الفريق المصري بالمشاركة في كأس العالم للأندية بالإمارات، والتي احتل بها الأهلي المركز الثالث.

الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا تبدأ غدًا! 🤩 اربطوا الأحزمة واستعدوا لمزيد من المتعة. 🔥#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/hIcYqCtFVn — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 17, 2022

وتأهل الأهلي إلى هذه المرحلة بعدما تخطى عقبة الحرس الوطني بطل النيجر في الدور التمهيدي بعد التعادل بنتيجة 1-1 في النيجر والفوز بنتيجة 6-1 في القاهرة.

وصعد الهلال بعدما تجاوز منافسه فاسيل كيتيما الإثيوبي بالدور التمهيدي الأول بالتعادل بنتيجة 2-2 خارج ملعبه والتعادل بنتيجة 1-1 في السودان.

وواجه الهلال منافسه ريفرز يونايتد النيجيري في الدور التمهيدي الأخير بعدما تعادلا في نيجيريا بهدف لكل منهما، بينما فاز الهلال في السودان بنتيجة 1-0.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على العديد من المواجهات بين الفريقين بدأت في نهائي دوري أبطال أفريقيا العام 1987 وحسم الأهلي اللقب بعدما تعادلا في السودان دون أهداف وفاز الأهلي في القاهرة بنتيجة 2-0.

بعزيمة الرجال وبهدف واحد هو الفوز 🙌🔝 📸 | نختتم استعداداتنا لملاقاة الأهلي المصري في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 💪🔵⚪#افريقيا_يا_هلال | #Forza_Hilal | #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/e5NmEQzEdc — Al Hilal SC (@AlHilalSC_) February 17, 2022

وتقابل الفريقان في نصف نهائي دورة الصداقة الودية الدولية العام 1998 وفاز الأهلي بنتيجة 2-1 ثم تجدد الموعد في دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2004، وفاز الهلال في القاهرة بهدف نظيف وتعادل الفريقان دون أهداف في السودان.

ولعب الفريقان مرة أخرى في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2007، وفاز الأهلي في ملعبه بالقاهرة بنتيجة 2-0، ولكن الهلال اقتنص فوزا عريضا في السودان بنتيجة 3-0.

وتقابل الفريقان في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا موسم 2019 – 2020 وفاز الأهلي بنتيجة 2-1 ثم تعادلا في السودان بنتيجة 1-1.

يتسو موسيماني | 🗣

💬"جاهزون لمواجهة الهلال.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية "🦅✌️#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/OrtJEvLKZ8 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 17, 2022

أزمة الحضور الجماهيري

تشهد أجواء المباراة أزمة حادة بعد أن تلقى الهلال خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يفيد برفض الحضور الجماهيري للهلال في لقاء الأهلي.

وأعلنت إدارة الهلال في بيان رسمي أنها قررت التصعيد ضد قرار الكاف لدى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بالاستناد للوائح المنظمة للبطولة، بينما أعلن الاتحاد المصري في بيان رسمي توجيه الشكر للكاف لاستجابته لمطالبه بإقامة اللقاء دون جمهور.

خطط موسيماني

يخوض الأهلي مواجهته الأولى بمرحلة المجموعات بحثا عن انطلاقة قوية لتحقيق حلم التتويج باللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ البطولة.

ويعيش لاعبو الأهلي ومدربهم بيتسو موسيماني حالة فنية ومعنوية رائعة بعدما حصد الفريق الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي.

رامي ربيعة | 🗣

💬"بطولة كأس العالم للأندية انتهت، والفريق يعيش حالة من التركيز استعدادًا لمواجهة الهلال"🦅💪#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/w0EJtFQDDI — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 17, 2022

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه جاهز تماما لمواجهة الهلال، مشيرا إلى أن الأهلي لم يفز من قبل على ملعب الهلال ولكن ربما يكسر هذا الجيل القاعدة مثلما فعل وحقق الميدالية البرونزية لمونديال الأندية مرتين متتاليتين.

ويغيب عن الأهلي قائده وحارس مرماه محمد الشناوي لعدم الجاهزية بجانب الجنوب أفريقي بيرسي تاو وصلاح محسن وأكرم توفيق وعمار حمدي للإصابة وأحمد نبيل كوكا وبدر بانون بسبب مضاعفات فيروس كورونا بجانب أيمن أشرف للإيقاف.

ويعتمد موسيماني على طريقة 3-4-3 ويعول كثيرا على انطلاقات الظهير الأيسر علي معلول أحد أهم مفاتيح اللعب للفريق الأحمر.

ومن المنتظر أن يضم تشكيل الأهلي حارس المرمى علي لطفي وأمامه ثلاثي خط الدفاع حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم.

ويقود خط الوسط المالي أليو ديانج وبجواره عمرو السولية ويمينا محمد هاني ويسارا علي معلول، بينما يقود خط الهجوم محمد شريف وخلفه أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر.

أفكار موتا

يبحث الهلال عن تحقيق الفوز على حساب الأهلي لتعويض خسارته أمام ماميلودي صن داونز في الجولة الأولى.

ويعاني الهلال من غياب مهاجمه محمد عبد الرحمن، ولكن المدرب العام الإسباني دانيال خيمينز أكد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن فريقه سيبحث عن تحقيق الفوز على حساب الأهلي مشيرا إلى أن الهلال سيتأثر بالفعل بغياب جماهيره وسيلعب كأنه خارج الديار.

ويعتمد الهلال على تشكيلة تضم حارس المرمى علي أبو عشرين وأمامه رباعي خط الدفاع محمد واتارا ومحمد ايرينق وصلاح الدين عادل وفارس عبد الله.

ويقود خط الوسط ولي الدين خضر ”بوجبا“ وبجواره الثنائي جيرالد فيري وعبدول أجاجون مع ثلاثي الهجوم عيد مقدم وياسر مزمل و إبراهيم مصطفى.

وقال حمادة صدقي مدافع الأهلي السابق لـ“إرم نيوز“ إن الهلال تطور في الفترة الماضية بشكل كبير في ظل تدعيمات مميزة والتعاقد مع مدرب برتغالي يملك الطموح بقيمة جواو موتا.

وأشار إلى أن الأهلي يمر بلحظات مميزة وحصل على المركز الثالث بمونديال الأندية، مؤكدا أن الفريق الأحمر يضع رهانه على قدرات عبد القادر وانطلاقات معلول لتكوين جبهة يسرى قوية.