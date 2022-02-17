تقرير: قرار حظر حضور الجماهير مباراة الهلال والأهلي جاء بطلب من الأمن السوداني

كشفت تقارير صحفية سودانية أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ الخاص بحظر دخول الجماهير لمباراة الهلال مع الأهلي المصري المقررة غدا الجمعة على ملعب ”الجوهرة الزرقاء“ بالعاصمة السودانية الخرطوم، جاء بطلب سوداني.

ونشر موقع ”سودانا فوق“ نقلا عما أسمتها ”مصادر عالية الثقة“ في اتحاد كرة القدم السوداني، تصريحات قال فيها إن الخطاب الذي جاء من الاتحاد الأفريقي بإلغاء الحضور الجماهيري سبقه خطاب خرج من الخرطوم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الساعات التي أعقبت وصول الخطاب الأول، حيث رفضت السلطات السودانية أن تُلعب مباراة الهلال والأهلي المصري بحضور جماهير.

السودان.. غضب بسبب حرمان "الكاف" لجمهور الهلال من حضور مباراته مع الأهلي https://t.co/nxtA2DLRHm pic.twitter.com/YMpW1s6ZVe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 17, 2022

وقال المصدر، ”وفقا للصحيفة“ إن العقبة كانت في رؤية السلطات الأمنية وتقديراتها خصوصا بعد ظهور ”الألتراس“ في المران الأخير للفريق، وترديدهم بعض الأهازيج الثورية في ظل حالة الاحتقان في العلاقات بين مصر والسودان، وإغلاق ثوار في شمال السودان الطريق البري الرابط بين السودان ومصر، وسوابق انطلاق المواكب بعد نهاية المباريات القارية.

وأكد المصدر للصحيفة أن الأمر لا علاقة له بفساد الـ“كاف“، لكنه يتعلق بالسلطات السودانية نفسها.

وكان ”الكاف“ خاطب الاتحاد السوداني لكرة القدم، أمس الأربعاء، بالموافقة على دخول ”15“ ألف مشجع إلى مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري في الجولة الثانية من دور المجموعات في رابطة الأندية الأفريقية أبطال الدوري.

ولكن بعد ساعات من هذا القرار، أعلن نادي الهلال السوداني على صفحته الرسمية بـ“فيس بوك“ عن تسلمه خطابا آخر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ يفيد فيه بحظر دخول الجمهور لمباراة الفريق الأزرق والأهلي المصري.

وكان المتحدث الرسمي للهلال، هيثم السوباط، قال في تصريحات لقناة الهلال، ليل الأربعاء، إن الفريق يرفض قرار الـ“كاف“، وقد لا يلعب المباراة في حال حرمان جماهيره من الحضور، لكنه أشار إلى أن مجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعا طارئا اليوم (الخميس)، لمناقشة قرار الـ“كاف“. مشيرا إلى أن النادي أكمل استعداداته بعد الحصول على الموافقات الأمنية وكل الضمانات.

ولم يصدر حتى الآن قرار رسمي من النادي السوداني بشأن مباراته مع الأهلي المصري المقررة عصر الجمعة.