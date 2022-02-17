السودان.. غضب بسبب حرمان "الكاف" لجمهور الهلال من حضور مباراته مع الأهلي

اشتعل الغضب وسط إدارة وجماهير نادي الهلال السوداني بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”الكاف“ بحظر دخول الجماهير لمباراة الفريق مع الأهلي المصري المقررة غدا الجمعة على ملعب ”الجوهرة الزرقاء“ بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وكان ”الكاف“ خاطب الاتحاد السوداني لكرة القدم، أمس الأربعاء، بالموافقة على دخول ”15“ ألف مشجع إلى مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري في الجولة الثانية من دور المجموعات في رابطة الأندية الأفريقية أبطال الدوري.

ولكن بعد ساعات من هذا القرار أعلن نادي الهلال السوداني على صفحته الرسمية بفيس بوك عن تسلمه خطابًا آخر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ يفيد فيه بحظر دخول الجمهور لمباراة الفريق الأزرق والأهلي المصري.

ولا زالت وسائل التواصل الاجتماعي تضج بردود فعل أنصار ”الهلال السوداني“ الغاضبة من القرار الذي اعتبرته انحيازًا من الكاف لفريق الأهلي المصري.

وكان المتحدث الرسمي للهلال، هيثم السوباط، قال في تصريحات لقناة الهلال ليل الأربعاء إن الفريق يرفض قرار الكاف وقد لا يلعب المباراة في حال حرمان جماهيره من الحضور، لكنه أشار إلى أن مجلس إدارة النادي، سيعقد اجتماعًا طارئًا اليوم (الخميس)، لمناقشة قرار ”كاف“. مشيرًا إلى أن النادي أكمل استعداداته بعد الحصول على الموافقات الأمنية وكلّ الضمانات.

ولم يَصدر حتى الآن قرار رسمي من النادي السوداني بشأن مباراته مع الأهلي المصري المقررة عصر الجمعة.

قرار ظالم

وقال المشجع الهلالي سليم بطان ابوصفارة، لـ“إرم نيوز“ إن جمهور الهلال أصيب بخيبة أمل كبيرة بعد قرار ”الكاف“ الذي لم يكن متوقعًا، موضحًا أن جميع روابط المشجعين كانت أكملت بروفاتها واستعداداتها لتشجيع الفريق مِن داخل الملعب.

واعتبر القرار ظالمًا للهلال ومنحازًا للأهلي، مضيفًا ”أنه ما دام مقر ”الكاف“ في القاهرة سيظل الأهلي الابن المدلل له“، مشيرًا إلى أن الجماهير ترغب في أن تتخذ إدارة نادي الهلال قرارًا برفض لعب المباراة والانسحاب من البطولة.

وسيتحتم على ابوصفارة مشاهدة مبارة فريقه غدًا من منزله، وتابع ”يمكنني مشاهدة المباراة من داخل المقصورة ضمن أعضاء إدارة النادي ولكنني لن أفعل في غياب الجماهير، مكاني هو قيادة التشجيع من المدرجات“.

ويأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مرتبطًا بقرار سابق له أصدره في أيلول/ سبتمبر الماضي، قضى بحظر جميع الملاعب السودانية من استضافة المباريات الأفريقية للأندية والمنتخبات لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ وضع أمام الهلال السوداني في آب/ أغسطس 2021 عدة متطلبات تتعلق بدخول الجمهور للمباريات الأفريقية من بينها تركيب (5) آلاف كرسي في المدرجات بجانب تهيئة مداخل ومخارج الملعب.

وأكمل نادي الهلال السوداني جميع المتطلبات، إذ أوفد ”الكاف“ لجنة برئاسة الموزمبيقي محمد سيدات، في كانون الثاني/ يناير الماضي، وقام بمعاينة وتفتيش الملعب قبل أن يدفع بتقريره الذي أكد جاهزية الملعب لاستضافة المباريات الدولية.

تأثير الجماهير

ويراهن الهلال السوداني على جماهيره في حسم المباريات التي يلعبها على أرضه، وتطلق الجماهير على ملعب الجوهرة الزرقاء اسم (المقبرة)؛ ما يعني أن أي فريق يدخله مهزوم لا محالة.

وقال الصحفي الرياضي، عثمان الأسباط، لـ“إرم نيوز“ إن كل الأندية الأفريقية تعرف حجم تأثير جماهير الهلال في نتيجة المباراة، وأن ”الأهلي المصري تحديدًا يعرف حجم تأثير جماهير الهلال ولذلك نجح في حظر دخول الجمهور“ حسب قوله.

وأكد الأسباط أنه ”تاريخيًّا لم يخسر الهلال على ملعبه أمام الأندية الأفريقية القوية أمثال مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقي والأهلي المصري والترجي التونسي“.

وتابع ”المنافسات الأفريقية أصبحت تدار خارج الملعب بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، كما أن مصادر القوة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تتحكم في القرار وتجيّره لمصلحة أندية بعينها“.

وزاد ”بحكم أن مقر الكاف في دولة مصر علاوة على وجود أسماء كبيرة في اللجان المنظمة للمسابقات أصبح القرار يدار وفق مصالح أندية محددة“.

ويرى الأسباط أن انسحاب الهلال من البطولة قرار غير منطقي وستترتب عليه عقوبات قاسية، حال اتخاذه، داعيًا إلى إبعاد اللاعبين عن الملابسات والتركيز على المباراة وخوضها ومِن ثم مناهضة قرار ”الكاف“ بالطرق القانونية.

وتأتي مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري عصر غد الجمعة ضمن الجولة الثانية لبطولة الأندية الأفريقية بعدما تم تأجيل الجولة الأولى للأهلي المصري أمام المريخ السوداني التي كان مقررًا لها يوم الـ11 أو الـ12 من شباط/ فبراير الجارى، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

ويتواجد الهلال السوداني والأهلي المصري في المجموعة الأولى بمجموعات دوري الأبطال برفقة المريخ السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي.

إلى ذلك، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم ، اليوم الخميس ، بيانا رسميا وجه خلاله الشكر للاتحاد الأفريقي ”كاف“ لاستجابته لإقامة مباراة الهلال وضيفه الأهلي دون جمهور.

وقال الاتحاد المصري في بيانه:“ نشكر الكاف على استجابته لطلب الاتحاد المصري بحماية فريق الأهلي بإقامة مباراة المقررة أمام الهلال السوداني ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا بدون جمهور في ظل الأجواء المحيطة بالمباراة التي ستقام غدًا الجمعة بستاد الهلال بالخرطوم“.