هل تفاوض مرتضى منصور مع حسام البدري لخلافة كارتيرون؟

نفى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الأخبار التي ترددت في الآونة الأخيرة حول نية مسؤولي القلعة البيضاء في التعاقد مع حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب المصري.

وأكد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن ما تردد حول تفكير الزمالك في التعاقد مع البدري هو خبر كاذب لا أساس له من الصحة سواء حاليا أو في المستقبل، مضيفا أن الهدف من بث هذه الأخبار هو ضرب استقرار النادي.

وأوضح مرتضى منصور أنه يكنّ كل الاحترام والتقدير لحسام البدري، ولكن لا أساس من الصحة للتفكير في التفاوض معه لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وسبق لحسام البدري قيادة أندية الأهلي وإنبي في مصر، والأهلي طرابلس في ليبيا، كما قاد منتخب مصر، وعمل رئيسا لنادي بيراميدز في حقبة امتلاك تركي آل الشيخ لملكية النادي.

مستقبل كارتيرون

وتحدث مرتضى منصور عن مستقبل كارتيرون بعد خسارة الزمالك أمام سموحة في الدوري المحلي قائلا ”أقول لجمهور الزمالك لا تقلقوا أنا أعلم كل شىء، وفي الوقت المناسب سنتخذ القرار المناسب، لا نستطيع إجراء تغيير ونحن مقبلون على مباراتين في أفريقيا، سيأتي قرارنا في أنسب وقت“.

ويخوض الزمالك مواجهتين مهمتين في دوري أبطال أفريقيا الأسبوع المقبل أمام ساجرادا الأنغولي والوداد المغربي، بعدما تعادل على أرضه في المباراة الأولى أمام بيترو أتلتيكو بهدفين لمثلهما.

وأردف مرتضى ”لا بد أن يعرف المدرب الفرنسي أننا نعلم كل شيء، وإذا كان الشرط الجزائي يضايقه، فإن فريق الزمالك وبطولاته تهمني أكثر 100 مرة“.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بالتساوي مع الأهلي الذي لديه مباراتان أقل.