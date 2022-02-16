طارق حامد نجم الزمالك يتعرض لموقف محرج في أحد الكمائن المرورية بالقاهرة (فيديو)

تعرض طارق حامد لاعب نادي الزمالك المصري لموقف محرج بعد أن تم سحب رخصة القيادة الخاصة به، بأحد الكمائن المرورية في القاهرة.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر فيه طارق حامد، لاعب نادي الزمالك، يتحدث مع ضابط مرور في أحد الكمائن المنتشرة على الطريق، بعد أن استوقفه الأخيرة بسبب تركيب ”زجاج فاميه“ على سيارته.

وظهر طارق حامد، لاعب الزمالك وهو يقف ويتحدث إلى ضابط الشرطة الذي كان يجلس على وقال: ”الفاميه خفيف عشان الشمس، والناس شيفاني“.

وأضاف طارق حامد: ”الفاميه مش تقيل، ومش حاجب الرؤية، ومفهوش مشكلة“.

طارق حامد اتمسك ف لجنة pic.twitter.com/J4S2aLdQCy — محمد نبيل (@realmonabil) February 16, 2022

ويغيب طارق حامد عن المشاركة مع الزمالك، منذ بداية العام الجاري، بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

ولم يشارك طارق حامد في أي مباراة مع الزمالك بكأس رابطة الأندية، بالإضافة إلى عدم المشاركة في افتتاح مشوار الفريق بمجموعات دوري أبطال أفريقيا أمام بيترو أتلتيكو والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الجهاز الطبي متابعة تأهيل طارق حامد تمهيدًا للمشاركة مع الفريق في مباراة الوداد المغربي.

وفاز فريق سموحة على ضيفه الزمالك 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا تعادل غزل المحلة مع المقاولون العرب 1-1.

وسجل هدفي سموحة صديق أويغولا في الدقيقة 64، وعبد الكبير الوادي في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

ورفع سموحة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الزمالك عند 19 نقطة في المركز الثاني.