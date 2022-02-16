رياضة

رسميًا: كاف يوافق على حضور 15 ألف مشجع لمباراة الهلال والأهلي بدوري أبطال أفريقيا
تاريخ النشر: 16 فبراير 2022 15:38 GMT
تاريخ التحديث: 16 فبراير 2022 16:20 GMT

رسميًا: كاف يوافق على حضور 15 ألف مشجع لمباراة الهلال والأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يستضيف الهلال السوداني نظيره الأهلي المصري بعد غدٍ الجمعة على ملعب الجوهرة الزرقاء

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ رسميًا على حضور 15 ألف مشجع لمباراة الهلال السوداني ضد الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا.

وأخطر الاتحاد الأفريقي ”كاف“ نظيره السوداني بخطاب رسمي أعلن فيه موافقته على الطلب الذي تقدم به نادي الهلال وهو حضور 15 ألف مشجع لمباراة الفريق السوداني المقبلة أمام الأهلي.

ويستضيف الهلال السوداني نظيره الأهلي المصري بعد غدٍ الجمعة على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن نادي الهلال السوداني، أعلن رسميا يوم الإثنين 24 يناير الماضي، موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ على خوضه مباريات دوري أبطال أفريقيا على ملعبه.

وكتب الهلال عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”الموافقة تمت، الملعب تم اعتماده“.

وكانت لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد استبعدت استاد الهلال؛ لأنه لم يستوفِ اشتراطات الاتحاد الأفريقي، لإقامة المباريات عليه.

وكان الموزمبيقي محمد سيدات، مدير التراخيص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد وصل السودان يوم السبت، في جولة تفقدية.

يذكر أن نادي الهلال السوداني عاد بخسارة بنتيجة 0/1 أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، يوم الجمعة، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع ”ثيمبا زواني“ في الدقيقة الثامنة، ليمنح ماميلودي صن داونز أول 3 نقاط، في المقابل خسر الهلال للمرة الثالثة على التوالي أمام ماميلودي صن داونز على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

ولم يلعب الأهلي مباراته الأولى أمام المريخ السوداني، بسبب مشاركة الفريق الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية.

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