رسميًا: كاف يوافق على حضور 15 ألف مشجع لمباراة الهلال والأهلي بدوري أبطال أفريقيا

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ رسميًا على حضور 15 ألف مشجع لمباراة الهلال السوداني ضد الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا.

وأخطر الاتحاد الأفريقي ”كاف“ نظيره السوداني بخطاب رسمي أعلن فيه موافقته على الطلب الذي تقدم به نادي الهلال وهو حضور 15 ألف مشجع لمباراة الفريق السوداني المقبلة أمام الأهلي.

النادي تسلم إفادة رسمية 🔵 الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" يوافق على تواجد "15.000" مناصر في مباراة الهلال والأهلي القاهري في الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة أبطال أفريقيا pic.twitter.com/RP0kcqYSeu — Al Hilal SC (@AlHilalSC_) February 16, 2022

ويستضيف الهلال السوداني نظيره الأهلي المصري بعد غدٍ الجمعة على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن نادي الهلال السوداني، أعلن رسميا يوم الإثنين 24 يناير الماضي، موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ على خوضه مباريات دوري أبطال أفريقيا على ملعبه.

وكتب الهلال عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”الموافقة تمت، الملعب تم اعتماده“.

وكانت لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد استبعدت استاد الهلال؛ لأنه لم يستوفِ اشتراطات الاتحاد الأفريقي، لإقامة المباريات عليه.

وكان الموزمبيقي محمد سيدات، مدير التراخيص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد وصل السودان يوم السبت، في جولة تفقدية.

الموافقة على إقامة مباريات الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا على ملعبه https://t.co/zLqJhJDD2r pic.twitter.com/oneK5O3Cd8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 24, 2022

يذكر أن نادي الهلال السوداني عاد بخسارة بنتيجة 0/1 أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، يوم الجمعة، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع ”ثيمبا زواني“ في الدقيقة الثامنة، ليمنح ماميلودي صن داونز أول 3 نقاط، في المقابل خسر الهلال للمرة الثالثة على التوالي أمام ماميلودي صن داونز على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

ولم يلعب الأهلي مباراته الأولى أمام المريخ السوداني، بسبب مشاركة الفريق الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية.