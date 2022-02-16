ماني يكشف تفاصيل لقطته الشهيرة مع محمد صلاح وأبو جبل في أمم أفريقيا (فيديو)

استعاد ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، تفاصيل مباراة النهائي بين منتخب بلاده السنغال ضد مصر، في أمم أفريقيا، التي أقيمت مؤخرا في الكاميرون، وهو اللقاء الذي انتهى لصالح ”أسود التيرانغا“ بالفوز بركلات الترجيح.

وكانت أبرز اللقطات هي التي جمعته بزميله في ليفربول محمد صلاح، وحارس منتخب مصر محمد أبوجبل، خلال تصويب ماني لركلة جزاء في بداية المباراة، حيث قام صلاح بتنبيه زميله بالطريقة المفضلة لماني بتصويب الركلة، وهنا تدخل ماني في محاولة لتشتيتهما، ولكن أبوجبل نجح في التصدي للركلة.

وقال ماني خلال حوار عبر قناة ”Que Golazo“على منصة ”يوتيوب“: ”تذكرنا بالفعل أنا وصلاح هذه اللقطة مؤخرا، فقال لي صلاح (لماذا أتيت لرؤية حارس المرمى؟) وقلت له لأنك كنت تتحدث معه وأنا متأكد من أنك ستلعب لعبة ذهنية، لذا حاولت أن ألعب أيضا بطريقة ذهنية“.

وأضاف ماني: ”رأيته يتحدث وأنا متأكد من أنه لم يقل للحارس أي شيء، لذا أردت أن أضيف شيئا من المتعة على الأمر، فقلت له فلتخبره إنني سأضعها في في الجانب الأيمن“.

وأشار: ”كنا نتحدث عن هذا بالأمس وضحكنا عليه كثيرا، فقد كانت لقطة مضحكة للغاية“.

وشدد ماني على أنه لم يتحدث حتى الآن مع صلاح عن لقاء نهائي أمم أفريقيا.

وأوضح: ”لن تصدقوني، حتى الآن لم نتحدث عن مباراة النهائي؛ لأنني أعلم أنه يشعر بالإحباط حتى الآن، وأنا أحترم ذلك“.

وعن المواجهتين المقبلتين بين مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022، أكد: ”أعتقد أنني ما زلت أفكر في تتويجنا بأمم أفريقيا، ولكن تصفيات كأس العالم أمر مهم للغاية بالنسبة لي وللشعب السنغالي“.

وأردف: ”إذا تمكنا من التأهل إلى مونديال 2022، ستكون هناك سعادة كبيرة، سنفعل كل شيء للقيام بذلك، فهذا مهم جدا بالنسبة لي ولزملائي في الفريق وبلدي؛ لأن كأس العالم بطولة مهمة وكبرى وحلم لأي لاعب“.

وأتم: ”سنكون مستعدين جيدا لذلك ونفعل كل ما في وسعنا للفوز؛ لأنهما مباراتان مهمتان“.

ويواجه الفراعنة أسود التيرانغا في استاد القاهرة، يوم 25 مارس المقبل، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقام لقاء الإياب على ملعب ديامناديو بضواحي العاصمة السنغالية داكار، يوم 28 مارس.