مرتضى منصور ونجله يردان على "تسريبات أمير" ومستقبل كارتيرون مع الزمالك (فيديو)

رد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ونجله أحمد، عضو مجلس الإدارة، على التسريبات التي خرجت خلال اليومين الماضيين، على لسان الثنائي أحمد وأمير مرتضى؛ حيث تضمّن التسجيل سبّا لرموز النادي الأبيض.

كما تحدث مرتضى منصور عن مصير باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، في ظل تراجع مستوى الفريق وخسارته مؤخرا أمام سموحة في الدوري المصري بثنائية نظيفة.

وهاجم أمير مرتضى خلال التسجيل المسرب، عددا من رموز الزمالك وعلى رأسهم نجم النادي السابق أيمن يونس، ونائب رئيس الزمالك السابق، المستشار أحمد جلال إبراهيم، وأمين الصندوق الحالي خالد لطيف.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”أهيئ للمدرب كل الأجواء للفوز بالمباريات، كل ما يطلبه كارتيرون مُجاب وقلت في المؤتمر الصحفي إنني أدعمه“.

وأضاف: ”أطالب الجماهير ألا تقسو على اللاعبين، ولكن السؤال هل يلعب عبدالله جمعة كظهير أيمن، وهل يصح أن يجلس 9 لاعبين أساسيين على الدكة؟“.

وتابع: ”اللاعبون رجال وقفوا وراءهم، وسنأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وحدث اجتماع بين أمير مرتضى وكارتيرون عقب نهاية اللقاء، وإن شاء الله سنتخطى المباراتين المقبلتين“.

وعن مستقبل كارتيرون، شدد مرتضى: ”أقول لجمهور الزمالك لا تقلقوا أنا أعلم كل شىء، وفي الوقت المناسب سنأخذ القرار المناسب، لا نستطيع إجراء تغيير ونحن مقبلون على مباراتين في أفريقيا، سنأخذ قرارنا في أنسب وقت“.

وأردف: ”لا بد أن يعرف المدرب الفرنسي أننا نعلم كل شيء، وإذا كان الشرط الجزائي يضايقه، فإن فريق الزمالك وبطولاته تهمني أكثر 100 مرة“.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بالتساوي مع الأهلي الذي لديه مباراتين أقل.

رد أحمد مرتضى منصور

فيما قال أحمد مرتضى: ”تسلمنا تركة ثقيلة، ولا يهمني النجاح في الانتخابات بقدر نجاح الفرق الرياضية، والقادم أفضل، وخلال الفترة المقبلة سيتم تدعيم كل الفرق، كما تم تسديد جزء كبير من المستحقات“.

وأضاف: ”أما عن التسريبات فأريد أن أقول شيئا مهما جدا، العملية الانتخابية انتهت، والزمالك يحتاج إلى كل أبنائه، الناجح والخاسر، ولا يمكن لمجلس إدارة أن ينجح ونظل لمدة 4 سنوات في أزمات مع أشخاص يسعون لهدم النادي، مرتضى منصور وكل أفراد المجلس لن يظلوا طوال عمرهم في الزمالك، نحن أجيال نكمل بعضنا البعض“.

وتابع: ”بصرف النظر عن المكالمة المسربة، كامل الاحترام لأيمن يونس الذي يعد رمزا من رموز النادي، وأعتبره زميلي السابق في مجلس كمال درويش، وتعلمت منه الكثير جدا، وله كل الاحترام والتقدير، لا أستطيع أن أتحدث عنه أكثر من ذلك، وأحمد جلال إبراهيم زميلي وبمثابة أخي، ووالده قيمة كبيرة جدا في تاريخ النادي، وساندني في الانتخابات، وتهمه مصلحة الزمالك على مر العصور“.

وأشار: ”خالد لطيف وجده أبناء النادي، الانتخابات انتهت، ونحتاج أحمد جلال إبراهيم في النادي لأنه قيمة، بجانب شخص مثل أيمن يونس، نحتاج لنلم بعضنا البعض ولا نتفرق، هذه مبادرة مني“.

واستطرد: ”أريد أن يعلن الكبار أشرف صبحي ومرتضى منصور وكمال دوريش عن مبادرة للم شمل نادي الزمالك، ونتجاوز خلافاتنا كلها، أنا وأمير مرتضى منصور جيل صاعد في نادي الزمالك، نريد العمل ولا مجال للخلافات، لدينا مهمة ثقيلة“.

وأشار: ”نحتاج إلى مناخ جيد واستقرار، أطلب من كبار نادي الزمالك والدولة ومرتضى منصور عمل مبادرة للم الشمل، بدلا من التفرغ للخلافات وفبركة المكالمات الهاتفية“.