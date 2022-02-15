"نحتاج للثقة".. كارتيرون يبرر خسارة الزمالك أمام سموحة.. وانتقادات حادة للمدرب الفرنسي

قال الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك إن فريقه بحاجة لتطوير الكثير من الأمور، خاصة في الدفاع، بعد الخسارة بثنائية نظيفة أمام سموحة، اليوم الثلاثاء، في الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق سموحة على ضيفه الزمالك 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأضاف كارتيرون في مؤتمر صحفي عقب المباراة: ”للأسف نؤدي بشكل سيىء في آخر مباراتين، لكن في الوقت ذاته نصل للمرمى كثيرا ونهدر الكثير من الفرص“.

وواصل: ”عقب الخسارة دائما تظهر الانتقادات.. الفريق بحاجة لاستعادة الثقة“.

وعن التغييرات الكثيرة في التشكيلة الأساسية، قال المدرب الفرنسي: ”استبدال أوباما جاء لأسباب طبية وليست فنية، والتغييرات الكثيرة في التشكيلة بسبب إجهاد لاعبي المنتخب المصري جراء المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، لذلك اعتمدت على التناوب بين اللاعبين.

”بعض اللاعبين لا يقدمون أفضل ما لديهم مثل محمود علاء وأشرف بنشرقي وكلاهما لا يستطيع اللعب مباراة كل ثلاثة أيام بعد عودتهم من المشاركة الدولية“.

واختتم: ”إهدار الكثير من الفرص يعني أن الفريق بحاجة للثقة التي ستفرق كثيرا عندما يكتسبها اللاعبون من جديد“.

ترتيب الدوري المصري: الزمالك يسقط أمام سموحة وسط تشكيل غريب من كارتيرون https://t.co/YAsobSDUGR pic.twitter.com/a5irTU36Zc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 15, 2022

اتهامات بالتسبب في الخسارة من نجوم الزمالك السابقين

ونال كارتيرون انتقادات عديدة من قدامى لاعبي الزمالك، مؤكدين أنه السبب الرئيسي في سقوط الفريق الأبيض وخسارة النقاط الثلاث.

حيث اتهمه تامر عبدالحميد لاعب وسط الفريق الأسبق بأنه من تسبب في فقدان نقاط مباراة سموحة، قائلا عبر حسابه في تويتر: ”كارتيرون يتحمل الخسارة“، مع وجوه غاضبة.

كارتيرون يتحمل الخساره 😡😡 — تامر عبدالحميد_Donga (@Tamer_Donga_20) February 15, 2022

كما تهكم المحلل الرياضي بشبكة ”بي إن سبورتس“ ونجم الزمالك الأسبق هيثم فاروق على المدرب الفرنسي، وغرد قائلا: ”يا ريت إدارة سموحة وهي بتطلع مكافآت الفوز للاعبين ماتنساش كارتيرون“.

ياريت إدارة سموحة وهي بتطلع مكافآت الفوز للاعبين ماتنساش كارتيرون . — Haytham Farouk (@HaythamFarouk) February 15, 2022

واتهم أحمد مجدي مدافع الزمالك الأسبق كارتيرون بأنه سلم المباراة لمدرب سموحة، وغرد قائلا: ”كارتيرون جيه يصطاد أحمد سامي.. أحمد سامي اللي اصطاده بالكرة المرتدة شابوه أحمد سامي مدرب يعرف قدره فريقه“.

كارتيرون جيه يصطاد احمد سامي

احمد سامي اللي اصطاده بالكره المرتده شابوه احمد سامي مدرب يعرف قدره فريقه⚽️ — AhmedMagdy (@Ahmed14Magdy) February 15, 2022

وتلقى الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الهزيمة الثانية هذا الموسم، عندما خسر 2-صفر أمام مضيفه سموحة، اليوم الثلاثاء.

ردت العارضة ضربة رأس من رزاق سيسي القادم من ساحل العاج في الدقيقة 50، بعدما أبعد الهاني سليمان حارس سموحة الكرة لترتد من العارضة.

ومنح البديل النيجيري صديق أوجولا التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 64 بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء، استقرت في مرمى محمد عواد حارس الزمالك.

وضاعف المغربي عبد الكبير الوادي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

وسجل الزمالك هدفا في الدقيقة 25 عن طريق يوسف إبراهيم (أوباما)، لكن الغندور ألغاه بداعي التسلل بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

وتجمد رصيد الزمالك عند 19 نقطة من تسع مباريات في المركز الثاني، متساويا مع الأهلي المتصدر الذي خاض سبع مباريات.

بينما قفز سموحة للمركز الثالث برصيد 18 نقطة من تسع مباريات.