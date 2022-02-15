ترتيب الدوري المصري: الزمالك يسقط أمام سموحة وسط تشكيل غريب من كارتيرون

خطف فريق سموحة فوزا مثيرا من ضيفه الزمالك 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل غزل المحلة مع المقاولون العرب 1-1.

وواصل الزمالك إهدار النقاط في الدوري المصري بعد التعادل أمام البنك الأهلي، ثم الخسارة من الأهلي بخماسية، وأخيرا أمام سموحة.

بالعودة إلى المباراة سجل الزمالك هدفا في الدقيقة 25 عن طريق يوسف إبراهيم (أوباما) لكن الغندور ألغاه بداعي التسلل بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

وسجل سموحة هدفي الفوز في الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط تشكيل غريب من كارتيرون مدرب الزمالك، الذي استعان بعبدالله جمعة صاحب القدم اليسرى في مركز الظهير الأيمن، وتفريغ وسط الملعب بعد الاعتماد على لاعب وسط دفاعي والاكتفاء بالثنائي أوباما وإسلام جابر.

وردت العارضة ضربة رأس من رزاق سيسي = في الدقيقة 50 بعدما أبعد الهاني سليمان حارس سموحة الكرة لترتد من العارضة.

افتتح صديق أويغولا التسجيل وأحرز الهدف الأول لسموحة في الدقيقة 64 من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء، فشل محمد عواد حارس الزمالك في التعامل معها.

وأضاف عبد الكبير الوادي الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

ورفع سموحة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الزمالك عند 19 نقطة في المركز الثاني.

تعادل المحلة والمقاولون

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق غزل المحلة مع ضيفه المقاولون العرب 1-1.

وتقدم المقاولون العرب بهدف سجله مامادو نياس في الدقيقة الثامنة، وتعادل المحلة عن طريق محمد فتح الله في الدقيقة 54.

وأهدر أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب ركلة جزاء في الدقيقة 85.

ورفع المحلة رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع، كما رفع المقاولون العرب رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس عشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: