إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب

أعلن اتحاد الكرة المصري، رسميا، إقالة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، في ظل عدم وجود ارتباطات للمنتخب في الوقت الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن الإقالة جاءت بناء على عدم وجود ارتباطات لمنتخب مصر الأولمبي حتى عام 2023، وبالتالي تم توجيه الشكر لجهاز شوقي غريب لتقليل النفقات.

وكانت لجنة إدارة اتحاد الكرة السابقة برئاسة أحمد مجاهد قد قررت تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأولمبي، بعد أشهر قليلة من رحيله عقب الخروج من ربع نهائي أولمبياد طوكيو.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي يضم شوقي غريب مديرًا فنيًا، ومعتمد جمال مدربًا عامًا، ووائل رياض مدربًا، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، وعلاء عبد العزيز مديرًا للمنتخب.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة تم انتخابه في الخامس من شهر يناير الماضي، وهو المجلس الذي يضم جمال علام رئيسًا، وخالد الدرندلي نائبا للرئيس، ومحمد حلمي مشهور ومحمد أبوالوفا وحازم إمام ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي أعضاء مجلس الإدارة.

وكان شوقي غريب تولى تدريب المنتخب الأولمبي، وتوج مع الفريق بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التي أقيمت في مصر، ليقود الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020 التي ودعها من دور الثمانية على يد البرازيل.

وكان شوقي غريب قد قال، في تصريحات سابقة، إنه أعد خطة طويلة الأمد وقدمها لاتحاد الكرة؛ من أجل الاستعداد للفترة المقبلة وحتى أولمبياد باريس 2024.

ولم تُحدد بعد هوية المدرب الجديد لمنتخب مصر الأولمبي.

وعُين شوقي غريب مدربا للمنتخب الأولمبي في ولاية ثالثة في سبتمبر الماضي.

وخلال تلك الفترة لم يخض المنتخب الأولمبي المصري أي مباريات رسمية، واكتفى بضم لاعبين في المعسكرات.

وكانت تلك هي المرة الثالثة التي تولى فيها شوقي غريب تدريب منتخب مصر الأولمبي، بعدما قاد المنتخب خلال تصفيات أولمبياد أثينا 2004.

وأيضا قاد الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية السابقة في طوكيو 2020، وخلالها خرج منتخب مصر من دور الثمانية بالخسارة أمام البرازيل.