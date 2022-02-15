تسريبات أحمد وأمير مرتضى منصور.. أيمن يونس يرد على ورود اسمه

رد أيمن يونس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، على ورود اسمه ضمن تسريبات زعم مروجوها أنها لأحمد وأمير نجلي مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي منسوب لأمير وأحمد مرتضى منصور يتحدثان خلاله عن خطة دخول أحمد مرتضى منصور انتخابات النادي الأبيض، التي أجريت الجمعة الماضية.

احنا رجاله و أكيد حا اعرف أخد حقي و حق أمي و أولادي

المستشار أحمد جلال بيقولي احتمال فيك. تركيب يقصد

وانا بقوله المحكمه هي اللي تفصل..عزيزي

احنا اتربينا محترمين سفراء مهذبين ل نادي الزمالك و مصر و لعبه كره القدم..بس ولا بنهلل و لا بنطبل..و الاهم ما بسبش حقي.فما بالك بحق أمي. — Ayman Younis. ايمن يونس (@AymanYounis) February 15, 2022

وخلال التسريب نصح أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، شقيقه أحمد بعدم نزول الانتخابات على منصب نائب رئيس النادي خوفا من سقوطه في الانتخابات، حيث نصحه بالنزول كعضو مجلس إدارة، وهو ما حدث لاحقا حيث نجح أحمد مرتضى منصور ضمن قائمة والده بالكامل التي اكتسحت انتخابات الزمالك.

وورد ذكر اسم أيمن يونس الذي رشحه أحمد مرتضى للنزول كنائب رئيس مجلس إدارة، غير أن أمير، بحسب التسريبات المزعومة، رفضه خوفا من مضايقة والده في المجلس.

وخلال التسريبات تم ذكر بعض الأسماء مثل أحمد جلال إبراهيم وخالد لطيف ومحمد صلاح لاعب الزمالك السابق.

من جهته قال يونس عبر تويتر ردا على الأمر :“ احنا رجاله و أكيد حا اعرف أخد حقي و حق أمي و أولادي، المستشار أحمد جلال بيقولي احتمال فيك. تركيب يقصد، وانا بقوله المحكمه هي اللي تفصل..عزيزي، احنا اتربينا محترمين سفراء مهذبين لنادي الزمالك و مصر و لعبه كره القدم..بس ولا بنهلل و لا بنطبل..و الاهم ما بسبش حقي.فما بالك بحق أمي“.

ولم يرد أحمد أو أمير مرتضى منصور على أزمة التسريبات حتى اللحظة.

وبحسب تغريدة أيمن يونس، فإن أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي السابق المقرب من مرتضى منصور، والذي تم ذكر اسمه في التسريبات أيضا، أشار إلى احتمالية كونها ملفقة.