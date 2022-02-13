رياضة

كأس الكونفدرالية الأفريقية: المصري البورسعيدي يتعادل مع كوتون سبورت
تاريخ النشر: 13 فبراير 2022 15:35 GMT
تاريخ التحديث: 13 فبراير 2022 16:05 GMT

كأس الكونفدرالية الأفريقية: المصري البورسعيدي يتعادل مع كوتون سبورت

تعادل النادي المصري البورسعيدي مع مضيفه كوتون سبورت الكاميروني، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من كأس

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تعادل النادي المصري البورسعيدي مع مضيفه كوتون سبورت الكاميروني، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة لهم على مدار شوطي المباراة لتنتهي بالتعادل السلبي.

ولحساب المجموعة ذاتها فاز مازيمبي من جمهورية الكونغو 1/0 على أوثو دويو من الكونغو.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة ريتشارد إيمانويل في الدقيقة 37 من ركلة حرة وضعها في الزاوية اليسرى للمرمى.

ورفع التعادل رصيد مازيمبي إلى ثلاث نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، متقدما بنقطتين عن كل من المصري البورسعيدي وكوتون سبورت، في حين يحتل أوثو دويو المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

وفاز سيمبا التنزاني على ملعبه 3/1 على أسيك ميموزا من ساحل العاج لحساب الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

ورفع الفوز رصيد سيمبا إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، ويحتل أسيك ميموزا المركز الأخير دون رصيد.

وفي وقت لاحق يلعب نهضة بركان المغربي مع جيندارميري ناشونال من النيجر لحساب المجموعة الرابعة.

كما يلعب الصفاقسي التونسي مع زاناكو الزامبي، وبيراميدز المصري مع الأهلي طرابلس الليبي في المجموعة الأولى.

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