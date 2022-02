كأس الكونفدرالية الأفريقية: المصري البورسعيدي يتعادل مع كوتون سبورت

تعادل النادي المصري البورسعيدي مع مضيفه كوتون سبورت الكاميروني، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة لهم على مدار شوطي المباراة لتنتهي بالتعادل السلبي.

ولحساب المجموعة ذاتها فاز مازيمبي من جمهورية الكونغو 1/0 على أوثو دويو من الكونغو.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة ريتشارد إيمانويل في الدقيقة 37 من ركلة حرة وضعها في الزاوية اليسرى للمرمى.

ورفع التعادل رصيد مازيمبي إلى ثلاث نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، متقدما بنقطتين عن كل من المصري البورسعيدي وكوتون سبورت، في حين يحتل أوثو دويو المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

وفاز سيمبا التنزاني على ملعبه 3/1 على أسيك ميموزا من ساحل العاج لحساب الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

