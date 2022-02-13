موسيماني يكشف عن موقف رائع لكانتي بعد تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، عن موقف رائع لنجم تشيلسي نغولو كانتي، على هامش نهاية مباريات كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الإمارات، وانتهت بتتويج ”البلوز“ بالبطولة على حساب بالميراس.

وأوضح موسيماني عبر حسابه على موقع ”تويتر“، أن نغول كانتي طلب مقابلة المالي آليو ديانج، لاعب الفريق الأحمر، على هامش مونديال الأندية.

وقال موسيماني: ”كانتي هو من طلب مقابلة ديانج، لقد اندهشت عندما سألني نجم تشيلسي عما إذا كان بإمكاني إقناع ديانج بمقابلته، التواضع في أفضل حالاته، بارك الله في كانتي“.

I was amazed by Kante asking me if I could get Dieng to meet him. Humility at its best. God Bless Kante!😯 pic.twitter.com/J2WFSHeG0w — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) February 12, 2022

وحصل ديانج على قميص النجم الفرنسي، ونشر صورته على حسابه الشخصي بموقع ”إنستغرام“ تحت تعليق ”قميص جديد ينضم إلى المجموعة“.

وقاد موسيماني الأهلي للفوز ببرونزية كأس العالم للأندية، بعدما تغلب على الهلال السعودي بنتيجة (4-0) في مباراة تحديد المركز الثالث.

فيما تغلب تشيلسي على بالميراس البرازيلي (2-1)، ليتوج الفريق الإنجليزي باللقب ويحصد خصمه الميدالية الفضية.

وقام لاعبو تشيلسي بعمل ممر شرفي للاعبي الأهلي لحظة تسليم الميداليات للفائزين.

يذكر أن هذه المرة الثانية على التوالي التي يتوج فيها موسيماني مع الأهلي ببرونزية مونديال الأندية، حيث فاز بها العام الماضي على حساب بالميراس البرازيلي، في النسخة التي كان بطلها بايرن ميونخ الألماني.

تصريحات موسيماني

كان موسيماني، قد قال عقب مواجهة الهلال: ”نشعر بأننا أفضل لأننا حصلنا على شيء من أجل جماهير مصر والأهلي ومن أجل أفريقيا، كما أننا مثلنا العالم العربي وحصلنا على ميدالية، ونحن ممتنون“.

وأضاف: ”ولكن إذا سألتني على المستوى الشخصي، فأنا لست سعيدًا لأننا أتينا إلى هنا وواجهنا بالميراس الذي فزنا عليه العام الماضي، وكان لدينا الفرصة أن نحصل على ميدالية بلون مختلف، لأننا حصلنا على الميدالية البرونزية العام الماضي“.

وتابع: ”هذه الميدالية بالنسبة لي ذات خصوصية كبيرة وأفضل من العام الماضي لأننا أتينا إلى هنا في موقف صعب جدًا، المباريات متداخلة مع بطولة أمم أفريقيا“.

واستطرد: ”طرد لاعبين من فريق الهلال سهل الأمور علينا، ولكننا سجلنا قبل الطرد وكنا مسيطرين ولعبنا بضغط عال وروح النادي الأهلي، وهناك شيء واحد كنا نتدرب عليه وهو لا بد أن نلعب بهذا الشغف وروح الأهلي، علينا أن نكون أفضل“.

وشدد: ”نتعلم من أخطائنا، أنا آخذ اللوم أولًا ولا أهرب من المسؤولية ولا أقول هذا خطأ اللاعب، أنا المدير الفني وأنا من يلام، الأهم أن نلعب بروح الأهلي وكل شيء ممكن“.

واختتم: ”النادي الأهلي كبير، لدي فريق قوي ودعم من مجلس الإدارة ومحمود الخطيب واللاعبين والجماهير، ماذا أحتاج بعد ذلك؟.. طبيعي أن أعمل بشكل طيب جدًا“.