موسيماني يكشف عن موقف رائع لكانتي بعد تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، عن موقف رائع لنجم تشيلسي نغولو كانتي، على هامش نهاية مباريات كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الإمارات، وانتهت بتتويج ”البلوز“ بالبطولة على حساب بالميراس.

وأوضح موسيماني عبر حسابه على موقع ”تويتر“، أن نغول كانتي طلب مقابلة المالي آليو ديانج، لاعب الفريق الأحمر، على هامش مونديال الأندية.

وقال موسيماني: ”كانتي هو من طلب مقابلة ديانج، لقد اندهشت عندما سألني نجم تشيلسي عما إذا كان بإمكاني إقناع ديانج بمقابلته، التواضع في أفضل حالاته، بارك الله في كانتي“.

I was amazed by Kante asking me if I could get Dieng to meet him. Humility at its best. God Bless Kante!😯 pic.twitter.com/J2WFSHeG0w

— Pitso Mosimane (@TheRealPitso) February 12, 2022