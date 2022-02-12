محمد أبو العلا يرد على تصريحات مرتضى منصور بشأن رحيله عن قناة الزمالك

رد محمد أبو العلا، المذيع في قناة الزمالك ولاعب الفريق الأسبق، على التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، عقب فوزه بالانتخابات.

وأكد مرتضى منصور بعد فوزه برئاسة نادي الزمالك، فجر اليوم السبت، أن محمد أبو العلا وخالد الغندور سيرحلان عن العمل في قناة الزمالك بعد نجاحه.

وقال أبو العلا، عبر صفحته الرسمية في موقع ”فيسبوك“، إنه يعمل في قناة الزمالك التابعة للشركة المتحدة المحترمة.

وأوضح أنه يتشرف بحمل شعار نادي الزمالك العظيم وتمثيل النادي في أي مكان، مؤكداً أن انتماءه للكيان وليس للأشخاص.

وأضاف: ”لن أقبل أن يكون مصيري بأيدي شخص غير عاقل أو سليط اللسان“.

وكان خالد الغندور، المذيع في قناة الزمالك واللاعب السابق، قد رد هو الآخر في وقت سابق على تصريحات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وأكد الغندور، عبر صفحته الرسمية في موقع ”فيسبوك“، أنه للأسف البعض يتعامل مع نادي الزمالك كأنه ملك لأشخاص، ولا بد أن تكون موالياً لشخص وضد شخص آخر.

وقال الغندور: ”لكن خالد الغندور يتعامل مع الزمالك ككيان وليس كأشخاص، مبروك للمستشار مرتضى وقائمته، وحظ أوفر للكابتن أحمد سليمان وقائمته“.

وأضاف: ”المجلس الجديد لديه تحديات كبيرة لحل المشاكل المالية للنادي وتوفير الاستقرار وتحقيق أحلام الجماهير الوفية والمحبة للكيان“.

وأكد الغندور أنه لا بد أن يفهم البعض أنه لا يتعامل مع الزمالك كأنه (سبوبة) أو (مصلحة)، منذ أن كان لاعباً، ثم عمله كإعلامي منذ 17 عاماً وفي أكثر من قناة.

وأردف: ”بعض الجماهير ترسل لي فيديو للمستشار مرتضى منصور وهو يقول إن خالد الغندور خارج قناة الزمالك، وهنا رسالتي للمستشار ولبعض الكارهين.. ربنا يولي من يصلح ومن كل قلبي أتمنى دائماً للزمالك كل خير سواء تواجدت في القناة أو لم أتواجد“.

وأتم قائد الزمالك الأسبق: ”من المؤكد أنني سأستمر في العمل الإعلامي في مكان آخر، وسأظل أحب وأحترم الزمالك وجمهوره صاحب الفضل علينا جميعاً بعد ربنا في كل ما وصلنا إليه“.

يذكر أن مرتضى منصور فاز برئاسة نادي الزمالك لدورة انتخابية جديدة، ولمدة أربع سنوات قادمة رسميا وحتى عام 2025.

وأعلنت اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف على انتخابات نادي الزمالك فوز مرتضى منصور بمقعد الرئيس، بعد منافسة مع أحمد سليمان، وعمر هريدي.

الانتخابات شهدت توقيع 47،395 عضوا في كشوفات الحضور، منهم 37،395 صوتا صحيحا.

وفازت قائمة مرتضى منصور كاملة في الانتخابات، بجميع المقاعد.

مرتضى منصور حصل على 21،108 صوتا، وبفارق 5،180 صوتا عن أحمد سليمان، الذي حصل على 15,929 صوتا.