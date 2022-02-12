وليد سليمان نجم الأهلي المصري يعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم

أعلن وليد سليمان نجم النادي الأهلي المصري، اعتزاله عالم كرة القدم، يوم السبت، بعد حصد الفريق الأحمر برونزية كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الإمارات.

وقال وليد سليمان عبر حسابه على ”إنستغرام“: ”هي اللحظة الأصعب لي كلاعب كرة بأن أختار التوقيت الذي أتوقف فيه عن ممارسة معشوقتي كرة القدم في أعظم نادي في الكون، وأتوقف عن الدفاع كلاعب عن ألوان نادينا العظيم بطل القرن الأفريقي“.

وأضاف: ”أتمنى أن تظل جماهير الأهلي العظمية تتذكرني على مدار التاريخ ويعلم الله أنني منذ اللحظة الأولى لي في الأهلي وأنا قطعت وعدا على نفسي بأن أقدم كل شيء لخدمة نادينا العظيم“.

وتابع: ”واليوم بعد أن شارك زملائي بالتويج بالميدالية التاريخية الثالثة وبرونزية كأس العالم للأندية في الإمارات أعلن نهاية هذا الموسم هو الأخير لي كلاعب كرة قدم“.

وأشار: ”شكرا إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب وجميع المسؤولين السابقين، شكرا للجهاز الفني الحالي وكل من تدربت تحت مظلتهم، شكرا زملائي الحاليين والسابقين، شكرا الجمهور العظيم الذي ساندني وكان لي الداعم“.

وانضم سليمان للأهلي في صيف 2011 قادماً من إنبي وحقق لقب دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي 4 مرات كما حصل على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين.

وساهم وليد سليمان في فوز الأهلي بلقب الدوري المصري 6 مرات بخلاف فوزه بلقب كأس مصر مرتين.

وسبق أن دافع وليد سليمان عن ألوان أندية بتروجيت وإنبي والأهلي السعودي.

وينتهي عقد وليد سليمان صاحب الـ37 عاماً بنهاية الموسم الحالي ، ولم يتم إبلاغه بتجديد عقده مع الفريق من جانب إدارة الأهلي.

كان الأهلي قد حصد الأهلي بطل أفريقيا الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة القدم للعام الثاني على التوالي بعد الفوز 4-صفر على تسعة لاعبين من الهلال السعودي بطل آسيا اليوم السبت.

وسجل المدافع ياسر إبراهيم هدفين للأهلي في الدقيقتين الثامنة و17، وبينهما نال ماثيو بيريرا لاعب الهلال بطاقة حمراء.

ولعب الهلال بتسعة لاعبين لأكثر من ساعة من اللعب بعد طرد لاعب الوسط محمد كنو في الدقيقة 28.

وجعل الأهلي، الذي خسر في قبل النهائي أمام بالميراس البرازيلي، النتيجة 3-صفر بواسطة أحمد عبد القادر قبل الاستراحة، ثم أضاف عمرو السولية الهدف الرابع بتسديدة قوية في الدقيقة 64.

وانتزع الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2006 و2021.

وقال بيتسو موسيماني مدرب الأهلي ”أعرف أننا لم نتحسن في لون الميدالية (مقارنة بالعام الماضي) لكن نحن سعداء والمشجعون سعداء“.

وأضاف ”حضرنا دون العديد من اللاعبين بسبب الإصابات والغيابات، والحارس والقائد (محمد الشناوي) يعاني من إصابة وأكرم توفيق أصيب. بالنسبة لي هذه الميدالية أهم من ميدالية العام الماضي“.

وافتتح الأهلي التسجيل بضربة رأس من المدافع إبراهيم بعد ركلة ثابتة نفذها علي معلول، ثم نال البرازيلي بيريرا بطاقة حمراء بسبب خطأ عنيف ضد السولية.

وخرج كنو مطرودا أيضا بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد بسبب الاعتداء على قدم إبراهيم مدافع الأهلي الذي تابع ركلة ثابتة نفذها محمد هاني وأضاف الهدف الثاني في بداية مذهلة لبطل أفريقيا.

وتلقى عبد القادر تمريرة من معلول وراوغ أكثر من لاعب من الهلال ثم سدد كرة حاول الحارس محمد العويس إبعادها لكنها دخلت مرماه.

واستبدل موسيماني لاعبيه هاني وطاهر محمد طاهر بين الشوطين خوفا من حصول أي منهما على البطاقة الصفراء الثانية.

وسجل السولية الهدف الرابع بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء، ثم انفرد عبد القادر بمرمى الهلال وهز الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.