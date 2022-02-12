الأهلي يسقط الهلال برباعية ويتوج ببرونزية كأس العالم للأندية

حقق النادي الأهلي المصري فوزا عريضا على حساب نظيره الهلال السعودي، بنتيجة (4-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، بكأس العالم للأندية في أبوظبي بالإمارات.

وودع الفريقان نصف نهائي المونديال، بعدما خسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، بنتيجة (2-0)، بينما تلقى الهلال الهزيمة من تشيلسي بطل أوروبا، بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة الكبير، حقق الأهلي برونزية مونديال الأندية، فيما اكتفى الهلال بالمركز الرابع.

وكان الأهلي قد حقق الميدالية البرونزية في مناسبتين سابقتين في كأس العالم للأندية.

وأحرز ياسر إبراهيم هدف الأهلي الأول، من تسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 14 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه ماتيوس بيريرا بعد تدخل عنيف على عمرو السولية.

وفاجأ الأهلي الهلال بهدف ثانٍ عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 17 الذي ارتقى للكرة وأودعها برأسه في شباك العويس.

وكاد أحمد عبدالقادر يسجل هدف ثالث للأهلي بعد هجمة لكنه سدد الكرة بعيداً عن الشباك ونال محمد كنو لاعب الهلال للطرد بعدما ضرب ياسر إبراهيم بدون كرة.

وفي الدقيقة 40، نجح أحمد عبدالقادر من مهارة رائعة من تسجيل الهدف الثالث للأهلي.

هدف تاريخي بمهارة نادرة .. أحمد عبدالقادر يجعلها ثلاثية#الهلال_الأهلي_المصري #الهلال_الاهلي

pic.twitter.com/xeN2MHl0lG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 12, 2022

وفي الدقيقة 64 سجل عمرو السولية الهدف الرابع للأهلي من تصويبة صاروخية بيمناه سكنت شباك العويس، حارس الهلال.

بتسديدة قوية من بعيد..

السولية يسجل الهدف الرابع للنادي الأهلي #الهلال_الأهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/TXPDqPuptX — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2022

كان الأهلي قد استهل مشواره في بطولة الأندية بالفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد، بينما نال الهزيمة من بالميراس بهدفين دون رد، في مواجهة نصف النهائي.

بينما الهلال كان قد انتصر على الجزيرة بنتيجة 6- 1، ثم تلقى الخسارة من تشيلسي بهدف في مباراة قبل النهائي.

تاريخ المواجهات

بدأت لقاءات الفريقين في تصفيات البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس، العام 1989، في السعودية، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1/1، وسجل للهلال إبراهيم الجرمان، وأحرز للأهلي طاهر أبوزيد.

ولعب الفريقان في بطولة كأس النخبة العربية، العام 1995، في السعودية، وفاز الأهلي بهدف دون ردٍ سجله الغاني أحمد فيلكس، كما تغلب الأهلي في نصف نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري، العام 1996، في مصر، وفاز الأهلي بنتيجة 2/1 بالهدف الذهبي بعدما سجل يوسف الثنيان للهلال، وأحرز للأهلي أحمد عبدالمنعم كشري، ثم أحرز أحمد نخلة الهدف الذهبي.

وفاز الهلال في دورة الصداقة الدولية، العام 1998، في اللقاء النهائي على حساب الأهلي بنتيجة 1/0 بهدف عبدالله الجمعان، وتقابل الفريقان وديًا، العام 2013، وتعادلا 1/1، وسجل للأهلي أحمد شكري، وأحرز للهلال يوو بيونغ سوو.