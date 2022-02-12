اتحاد السلة المصري يوقف مسؤول حسابات التواصل بسبب مباراة الزمالك وبورغوس في مونديال الأندية

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، تحويل المسؤول عن إدارة حسابات التواصل الاجتماعي للتحقيق وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق، بشأن منشور مباراة الزمالك وبورغوس في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وخسر الزمالك على أرضه 78/61 ليلعب على المركز الثالث مع ليكلاند ماجيك الأمريكي الذي خسر 94/71 أمام فلامنغو البرازيلي في المباراة الثانية لقبل النهائي، يوم الأحد.

وجاء إيقاف المسؤول على خلفية المنشور الذي نشر، أمس الجمعة، من خلال حساب الاتحاد المصري لكرة السلة، بعد انتهاء الشوط الأول من مباراة الزمالك وسان بابلو بورغوس الإسباني، قائلًا: ”أداء رائع من بورغوس“.

وشدد الاتحاد المصري لكرة السلة على دعمه الكامل لنادي الزمالك خلال بطولة كأس العالم للأندية، والتي يمثل فيها مصر وأفريقيا بصفته بطلًا للقارة.

وأشار مجلس الإدارة، في بيانه إلى أن مؤازرة الأندية المصرية في المشاركات الخارجية واجب وطني، ومن غير المعقول أن يسعى أحد لمؤازرة منافس أجنبي ضد فريق يمثل مصر.

إيقاف المسؤول عن إدارة حسابات اتحاد السلة وتحويله للتحقيق.. والمجلس يؤكد دعمه للزمالك مزيد من التفاصيل 👇🏻📝https://t.co/4IcD3P2p76 pic.twitter.com/hzZPZR9NUG — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) February 12, 2022

وخلال مباراة الأمس بين الزمالك وبورغوس، تلقت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية إشادة وإنبهارا من ممثلي الاتحاد الدولي وكبار الشخصيات التي حرصت على الحضور، لمنظر جماهير الزمالك الرائع في المدرجات ومؤازرة الفريق بشكل مستمر طوال المباراة.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل، والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورغوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنغو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليكلاند ماجيك الأمريكي بطل الـG-league وممثل الـNBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة أفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.

ويقود الجهاز الفني للزمالك، المدرب الأمريكي ويل فويغت، ويعاونه ياسر عبدالوهاب مدربًا عامًا، وسمير جودة مدربًا، والطبيب إسلام جمعة، ومخطط الأحمال محمد سعيد، والمدير الإداري مصطفى محسن.