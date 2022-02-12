عبدالله السعيد يعلن اعتزال اللعب مع منتخب مصر

أعلن عبدالله السعيد لاعب بيراميدز والمنتخب المصري اعتزاله اللعب على المستوى الدولي، اليوم السبت.

وكتب عبدالله السعيد عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”في البداية كنت أتمنى أن نرجع بالكأس (أمم أفريقيا) عشان نفرح كل الناس بعد المشوار الطويل في البطولة لكن قدر الله وما شاء فعل“.

١- فى البداية كنت اتمنى ان نرجع بالكاس عشان نفرح كل الناس بعد المشوار الطويل فى البطولة لكن قدر الله وما شاء فعل. — Abdalla El Said (@elsaid) February 12, 2022

وأضاف: ”الحمد لله تشرفت بارتداء تيشرت منتخب مصر وتمثيل بلدي لسنين طويلة في كل المراحل السنية ناشئين وشباب لحد ما وصلت للمنتخب الأول، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين اللي تشرفت بالعمل معاهم في كل المراحل“.

وتابع عبدالله السعيد: ”والنهاردة أعلن اعتزالي اللعب الدولي مع منتخب مصر الأول بعد كل هذه السنين اللي اتشرفت فيها بتمثيل بلدي مصر، قرار كنت محضره من قبل البطولة وكنت أتمنى أن نكون أبطالها عشان تكون أفضل ختام لمشواري الدولي لكن الحمد لله على كل حال“.

وختم السعيد: ”وفي النهاية كل التوفيق لأخواتي اللاعبين والجهاز الفني الفترة المهمة الجاية وإن شاء الله نتأهل لكأس العالم“.

يشار إلى أن عبدالله السعيد شارك مرتين في مشوار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2021، (أمام غينيا بيساو والسودان) علما أن المنتخب المصري خسر في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في أربعة أشواط.

التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية 2021 (صورة) https://t.co/m48vulHnuY pic.twitter.com/Y2PxV6g0m9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 7, 2022

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن عبدالله السعيد، البالغ من العمر 36 عاما، شارك لأول مرة مع منتخب مصر الأول عام 2008، ومنذ ذلك الحين لعب معه 55 مباراة، بينها 3 في كأس العالم، و6 في تصفيات أمم أفريقيا، و12 في كأس أمم أفريقيا، و13 في تصفيات كأس العالم.

ووفقا للموقع ذاته فقد سجل عبدالله السعيد مع منتخب مصر 6 أهداف وصنع 10، لكنه لم ينل أي لقب.

يشار إلى أن منتخب مصر سيواجه السنغال مجددا في الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، التي تقام في قطر.

وتقام مباراة الذهاب في مصر يوم الخميس 24 مارس، على أن تقام مباراة الإياب في السنغال يوم 29 مارس.

ويسعى المنتخب المصري للثأر من السنغال والتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.