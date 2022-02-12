الأهلي المصري ينتقد غياب العدالة في كأس العالم للأندية

رفع الأهلي المصري عدة نقاط في صورة شكاوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تتعلق بمشاركته في كأس العالم للأندية التي تختتم فعالياتها غدا السبت في أبوظبي أبرزها نظام البطولة الذي يصب في مصلحة بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ويلتقي الأهلي بطل أفريقيا مع الهلال السعودي بطل آسيا على المركز الثالث السبت بينما يلعب تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا مع بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في نهائي البطولة في اليوم ذاته.

بالميراس يهزم الأهلي ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية https://t.co/bi3m7sZ375 pic.twitter.com/I5Or85NUXt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 8, 2022

وخسر الأهلي 0/2 أمام بالميراس عقب فوزه 1/0 على مونتيري المكسيكي في الدور الأول رغم غياب تسعة من لاعبيه الدوليين لمشاركتهم مع منتخب مصر في نهائي كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت يوم الأحد الماضي في ياوندي.

وقال الأهلي عبر موقعه على الإنترنت: ”طلب وفد برئاسة خالد مرتجي رئيس بعثة النادي إلى كأس العالم للأندية من اللجنة المنظمة للبطولة أن ترفع للفيفا رسميا العديد من النقاط غير العادلة في تنظيم البطولة بوصف الأهلي صاحب الرقم القياسي للمشاركة بالبطولة (سبع مرات).

وأضاف ”أولى هذه النقاط تتعلق بنظام البطولة الذي يمنح بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية أفضلية بالمشاركة في قبل النهائي مباشرة فيما يشارك بطلا افريقيا وآسيا من الدور الأول، وهو أمر لا يحقق العدالة وينسف تكافؤ الفرص“.

إيقاف المذيع حسام حداد بسبب "الأهلي لا يمثل مصر" (فيديو) https://t.co/DpBOlPHUWM pic.twitter.com/kptptijSPO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 8, 2022

وتابع الأهلي ”تعرض الأهلي للظلم بفقدان تسعة من لاعبيه الدوليين بسبب بدء منافسات كأس العالم للأندية خلال كأس الأمم الافريقية، وهو أمر لا يستطيع الفيفا القيام به حال إقامة بطولة أوروبا في نفس توقيت كأس العالم للأندية“.

وانتقد بطل مصر أيضا استمرار إنذارات اللاعبين في الدور الأول في باقي مباريات البطولة، ”في المقابل يشارك لاعبو بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية في قبل النهائي مباشرة دون حصول أي منهم على إنذارات سابقة، وكان يجب مراعاة ذلك بالنسبة للأندية التي تشارك في عدد مباريات أكثر وتبدأ مشوارها من الأدوار الأولى“.

ولم يسبق أن تواجه الهلال والأهلي في بطولة رسمية من قبل، علما أن الأهلي أكثر ناد حقق لقب دوري أبطال أفريقيا (10 مرات)، مقابل 4 ألقاب للهلال في دوري أبطال آسيا وهو رقم قياسي أيضا.

وهذه المرة الثانية على التوالي للهلال بطل آسيا التي يلعب فيها على الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية، بعد أن خسر في نسخة 2019 أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح (4-3)، بعد نهاية المباراة بالتعادل 2/2.

أما الأهلي فقد سبق أن فاز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين، عامي 2006، 2021.