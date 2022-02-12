رسميا.. مرتضى منصور يحتفظ بمقعد رئاسة نادي الزمالك

نجح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري في الاحتفاظ بمقعد الرئاسة للولاية الثالثة على التوالي بعدما فاز بالانتخابات التي أجريت أمس الجمعة وسط منافسة مع أحمد سليمان وعمر هريدي.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الزمالك فجر اليوم السبت فوز مرتضى منصور بمقعد رئاسة القلعة البيضاء بشكل رسمي بعدما حصد 21 ألفا و209 أصوات مقابل 15 ألفا و928 صوتا لأحمد سليمان و928 لعمر هريدي.

وشهدت الجمعية العمومية لنادي الزمالك حضور 47 ألفا و395 عضوا بداية من التاسعة صباح أمس الجمعة بالتوقيت المحلي واستمر التصويت حتى السابعة مساءً.

وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 37 ألفا و995 عضوا بينما بلغت الأصوات الباطلة 9402 عضو.. وحسم الانتخابات مرتضى منصور وقائمته بالكامل.

وفي منصب نائب الرئيس، حسم مصطفى هدهود الصراع بعدما حصد 18824 صوتا مقابل 14 ألفا و947 صوتا للمهندس هشام نصر.

وفي منصب أمين الصندوق، فاز خالد لطيف بعدما تفوق بواقع 20 ألفع و825 صوتا على حساب هاني شكري الذي حصد 13 ألفا و236 صوتا.

انتقادات لاتحاد كرة السلة المصري بسبب تغطية مباراة الزمالك وبورغوس https://t.co/MEl5TKGCHP pic.twitter.com/bwnjQku1dC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 11, 2022

وأصبح تشكيل المجلس الجديد لإدارة نادي الزمالك: مرتضى منصور رئيسا ومصطفى هدهود نائبا وخالد لطيف أمينا للصندوق وجمال عبدالحميد وأحمد مرتضى وعلاء مقلد ومريم رزق وسليمان وهدان وعلاءالدين ناجي للعضوية فوق السن، وبسنت سيد جوهر وأحمد عمر دعبس ومحمود محمد طه للعضوية تحت السن.

وتولى مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك للمرة الأولى عام 2005 بعد فوزه على الدكتور كمال درويش، ولكن مجلسه لم يستكمل دورته بعد حله بقرار حكومي.

لكن مرتضى منصور عاد لرئاسة نادي الزمالك في عام 2014 ثم فاز بنفس المقعد في الانتخابات التي أجريت في عام 2017 على حساب أحمد سليمان أيضا.

وشهدت الدورة الأخيرة لمجلس مرتضى منصور إيقافه وتجميده لمدة عام في الفترة بين نوفمبر 2020 ونوفمبر 2021 بداعي مخالفات مالية رصدتها لجان تفتيش تابعة لوزارة الرياضة.

وتم تعيين لجنة مؤقتة برئاسة المستشار الراحل أحمد البكري ثم تولى رئاسة اللجنة اللواء عماد عبدالعزيز ثم تولى إدارة نادي الزمالك لجنة جديدة برئاسة حسين لبيب قبل عودة مجلس مرتضى منصور لاستكمال دورته بحكم قضائي لعدم ثبوت مخالفات مالية وإدارية ضده.