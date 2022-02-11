مؤشرات نتائج انتخابات نادي الزمالك.. مرتضى منصور يتقدم على أحمد سليمان

قاربت عملية فرز الصناديق الانتخابية في نادي الزمالك من الانتهاء بشكل رسمي بعد فرز عدد كبير من الأصوات في الساعات الماضية.

وتقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمرشح لنفس المنصب في المؤشرات الأولية لانتخابات القلعة البيضاء.

وتؤكد المؤشرات أن مرتضى منصور يتقدم بشكل كبير في بعض الصناديق بينما هناك صناديق أخرى تشهد تعادلا بين الثنائي.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات من جانب اللجنة المشرفة على الانتخابات في ظل استمرار عملية الفرز.

في المقابل، أكدت مصادر داخل نادي الزمالك لـ“إرم نيوز“ أن أسهم هشام نصر المرشح لمنصب نائب رئيس النادي مرتفعة في الفوز بالمنصب بعد أن تقدم في عدة صناديق.

وأشارت المصادر إلى أن خالد لطيف المرشح لمنصب أمين الصندوق اقترب من الفوز بهذا المقعد بعد أن حصد عددا كبيرا من الأصوات.

ويتنافس مرتضى منصور وأحمد سليمان وعمر هريدي على منصب رئاسة نادي الزمالك.