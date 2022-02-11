زوجة أبوجبل ترد على تصريحات حارس الزمالك بشأن الانفصال: أنا جزائرية حرة (صورة)

ردّت الجزائرية الأميرة سمارة يحيى، على تصريحات محمد أبوجبل، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، والذي رد بطريقة غامضة على سؤاله إن كان متزوجا أم لا، وذلك خلال تواجده في برنامج ”معكم منى الشاذلي“.

وردت الأميرة سمارة يحيى بتصريحات نارية قائلة عبر خاصية ”ستوري بصفحتها الشخصية على موقع ”إنستغرام“ وقالت إنها كانت تعتقد أنه ”أذكى بكثير“.

وفتح أبو جبل التكهنات حول انفصاله عن زوجته الجزائرية الأميرة سمارة يحيى؛ حيث قام بإلغاء متابعتها على موقع ”إنستغرام“.

وقال أبوجبل على قناة ”سي بي سي“ إن العلاقة بينه وبين زوجته فيها بعض المشاكل، علما أن تقارير تحدثت عن انفصاله عن زوجته الجزائرية الأميرة سمارة يحيى.

وسألت منى الشاذلي الحارس أبوجبل عن حالته الاجتماعية وقال: ”أنا.. يعني.. بعدين أقولك، فيها مشاكل كتير“.

رد غامض من محمد أبوجبل على سؤال "متزوج أم لا" (فيديو) https://t.co/VNNxSxxQc2 pic.twitter.com/ma1udKOdpX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 10, 2022

وردت الأميرة سمارة يحيى قائلة: الآتي:

”منذ فترة أغلقت على الموضوع وكظمت غيظي في قلبي؛ لأنه أولا موضوع شخصي، وثانيا لأنني لست من النوع الذي يستغل المشاكل لأصبح (تريند)، وثالثا احتراما لكلا العائلتين“.

”لكن للأسف الطرف الثاني تفكيره كان غير تفكيري. توقعت منه إجابة أذكى بكثير من تلك الإجابة، وطريقة أحسن من تلك الطريقة“.

”لم تعد توجد قناة أو صحيفة لم تتواصل معي للحصول على تعليق، واخترت السكوت لأن البيوت أسرار“.

”الحمد لله عندي الوعي الكافي والمسؤولية الكافية كي لا أتكلم عن الموضوع، حتى ينتهي بالطريقة التي يرى الله أن فيها الخير لنا، لكن بما أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه وأذاني أنا ومن يحبونني، فأود أن أطلب منكم شيئا، فضلا وليس أمرا وأنا أختكم، أن يُغلق الموضوع اليوم وأن نترك الخلق للخالق“.

”هناك الكثير من الكلام في خاطري ردا على التصريحات والإشاعات الكاذبة، والناس التي استغلت الموقف وأذتني، لكن سيأتي التوقيت المناسب للتكلم“.

”ضعوا في بالكم إني جزائرية حرة، والجزائرية عمرها ما تطيح الحمد لله“.

”الكثير من الأشخاص تخلوا عني لا فرح يدوم ولا حزن يدوم.. وتلك الأيام نداولها بين الناس“.

وقبل أسابيع أثار محمد أبو جبل الجدل والشائعات حول انفصاله عن زوجته الأميرة سمارة يحيى.

وأقدم أبوجبل على خطوة وصفها بعض المتابعين بأنها جاءت بعد انفصال الطرفين، حيث قام حارس الزمالك بإلغاء متابعة زوجته على موقع تبادل الصور ”إنستغرام“.

ولم يكتفِ أبوجبل بتلك الخطوة، بل قام بحذف صورته مع زوجته التي نشرها في 13 مايو من العام الجاري، حيث كان يهنئها بقدوم عيد الفطر، وكتب عليها: ”عيد سعيد وكل عام وأنتي عيدي“، لترد قائلة: ”العزيز لغالي ديالي وكل يوم وأنت عيدي“.

وعلى الفور قامت زوجة أبوجبل بإلغاء متابعة حارس الزمالك على ”إنستغرام“، وقامت بحذف الصور الخاصة بهما.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من محمد أبوجبل أو زوجته حول حقيقة الأمر، ما أثار الجدل والشائعات حول انفصالهما.