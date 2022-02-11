انتخابات الزمالك.. تلاسن بين مرتضى منصور وأحمد سليمان يتحول لاشتباك بالأيدي بين الأنصار (فيديو)

شهدت انتخابات نادي الزمالك المصري، اشتباكات بالأيدي بين أنصار مرشحي رئاسة النادي الأبيض مرتضى منصور وأحمد سليمان، وسط تواجد الثنائي.

وانطلقت شرارة الأزمة بعد منع أنصار أحمد سليمان من توزيع منشورات تأييد له، الأمر الذي دفعه للغضب وشكوى مرتضى منصور، الأمر الذي دفع الأخير للتلاسن اللفظي معه.

ووسط التلاسن اللفظي اندلعت اشتباكات بالأيدي بين أنصار المرشحين ما تسبب في سقوط بعض أعضاء الجمعية العمومية أرضًا، ومن بينهم سيدات.

وتدخل عدد من أعضاء الجمعية العمومية لوقف تلك الاشتباكات.

وبسبب هذه المشادة قررت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، وقف العملية الانتخابية، وإيقاف التصويت مؤقتًا.

ما يحدث في نادي الزمالك مهزله مش انتخابات

بيقوله نسيت نفسك ولا ايه يا مجدي وصلنا لمرحله تتطلب اغلاق الزمالك والله pic.twitter.com/IH4mwXELon — Tarek mohammed (@Tarekmohammed20) February 11, 2022

وتمت عودة عملية التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء، وذلك بعد أن كانت توقفت لمدة 20 دقيقة بسبب الاشتباكات.

وتُجرى اليوم الجمعة، انتخابات نادي الزمالك بمشاركة 70 مرشحًا، من بينهم 3 على مقعد الرئيس، وهم مرتضى منصور وأحمد سليمان وعمر هريدي.

وبدأ في التاسعة صباح اليوم الجمعة، فتح باب التسجيل والتصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد.

ويستمر التصويت حتى السابعة مساءً.

وقام مجلس الإدارة، بتجهيز الخيمة الانتخابية بطول ملعب استاد عبداللطيف أبورجيلة، وتم تقسيمه إلى 10 مقار رئيسة، يضم كل مقر 20 لجنة فرعية.

ويشرف على انتخابات الزمالك لجنة قضائية مكونة من: المستشار نصر محمد رئيس اللجنة العليا لإدارة الانتخابات، وعضوية كل من المستشارين مصطفى محمد وزين العابدين علي وكرم جميل وهشام أحمد وأحمد سعد.

ويتنافس في الانتخابات 67 مرشحا على كافة المناصب وفقا للائحة الاسترشادية التي تلزم انتخاب رئيس ونائب وأمين صندوق و6 أعضاء فوق السن و3 أعضاء تحت السن، ووفقا للقائمة النهائية وورقة الاقتراع يتنافس على الرئاسة 3 مرشحين وعلى منصب النائب 4 مرشحين مثلهم على أمانة الصندوق، فيما تشهد العضوية فوق السن 37 مرشحا بعد اعتذار 4 مرشحين، ويتنافس 19 مرشحا على منصب العضوية تحت السن.