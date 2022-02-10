رد غامض من محمد أبوجبل على سؤال "متزوج أم لا" (فيديو)

رد محمد أبوجبل، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، بطريقة غامضة على سؤاله إن كان متزوجا أم لا، وذلك خلال تواجده في برنامج ”معكم منى الشاذلي“.

وفتح أبو جبل التكهنات حول انفصاله عن زوجته الجزائرية الأميرة سمارة يحيى؛ حيث قام بإلغاء متابعتها على موقع ”إنستغرام“.

وقال أبوجبل على قناة ”سي بي سي“ إن العلاقة بينه وبين زوجته فيها بعض المشاكل، علما أن تقارير تحدثت عن انفصاله عن زوجته الجزائرية الأميرة سمارة يحيى.

وسألت منى الشاذلي الحارس أبوجبل عن حالته الاجتماعية وقال: ”أنا.. يعني.. بعدين أقولك، فيها مشاكل كتير“.

وقبل أسابيع أثار محمد أبو جبل الجدل والشائعات حول انفصاله عن زوجته الأميرة سمارة يحيى.

وأقدم أبوجبل على خطوة وصفها بعض المتابعين بأنها جاءت بعد انفصال الطرفين، حيث قام حارس الزمالك بإلغاء متابعة زوجته على موقع تبادل الصور ”إنستغرام“.

ولم يكتفِ أبوجبل بتلك الخطوة، بل قام بحذف صورته مع زوجته التي نشرها في 13 مايو من العام الجاري، حيث كان يهنئها بقدوم عيد الفطر، وكتب عليها: ”عيد سعيد وكل عام وأنتي عيدي“، لترد قائلة: ”العزيز لغالي ديالي وكل يوم وأنت عيدي“.

شوبير يوجه انتقادات لمحمد أبوجبل حارس منتخب مصر https://t.co/qFSAyLWjA0 pic.twitter.com/i8HLBr4K4t — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 8, 2022

وعلى الفور قامت زوجة أبوجبل بإلغاء متابعة حارس الزمالك على ”إنستغرام“، وقامت بحذف الصور الخاصة بهما.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من محمد أبوجبل أو زوجته حول حقيقة الأمر، ما أثار الجدل والشائعات حول انفصالهما.

سخرية عصام الحضري

وكان عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب المصري قد سخر من الإعلامي أحمد شوبير، الذي انتقد كثرة الحديث عن الزجاجة المكتوب عليها أسماء اللاعبين المسددين لركلات الجزاء ضد منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وانتقد شوبير كثرة الحديث عن قارورة المياه التي كان يستخدمها أبو جبل لمعرفة اللاعبين المنفذين لركلات الترجيح وطريقة تسديدهم، قائلا: ”تم استخدام هذه الطريقة كثيرا من قبل.. بلاش أفورة“.

ورد الحضري على شوبير عن طريق نشر عدة صور عبر خاصية ”ستوري“ بحسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“، مع أغانٍ وفيديوهات سخرية من شوبير.

ونشر الحضري صورًا قديمة لشوبير مع أغانٍ مثل ”متغاظ عارفك يلا مننا متغاظ“، وأخرى بصورة للخبر وشوبير مصحوبة بأغنية ”طول ما الحقد ماليكو هعيش وأحط عليكو“.

واختتم الحضري سخريته بنشر فيديو لشوبير نفسه وهو ينتقد ويشتم من يتدخل في ما لا يعنيه.