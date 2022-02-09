عصام الحضري يرد على انتقادات شوبير لزجاجة أبوجبل (صور)

سخر عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب المصري الأول لكرة القدم من الإعلامي أحمد شوبير، والذي انتقد كثرة الحديث عن الزجاجة المكتوب عليها أسماء اللاعبين المسددين لركلات الجزاء ضد منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وانتقد شوبير كثرة الحديث عن قارورة المياه التي كان يستخدمها أبو جبل لمعرفة اللاعبين المنفذين لركلات الترجيح وطريقة تسديدهم، قائلا: ”تم استخدام هذه الطريقة كثيرا من قبل.. بلاش أفورة“.

ورد الحضري على شوبير عن طريق نشر عدة صور عبر خاصية ”ستوري“ بحسابه الرسمي على موقع إنستغرام، مع أغاني وفيديوهات سخرية من شوبير.

ونشر الحضري صورًا قديمة لشوبير مع أغاني مثل ”متغاظ عارفك يلا مننا متغاظ“ وأخرى مصحوبة بصورة للخبر وشوبير مصحوبة بأغنية ”طول ما الحقد ماليكو هعيش وأحط عليكو“.

واختتم الحضري سخريته بنشر فيديو لشوبير نفسه وهو ينتقد ويشتم ممن يتدخل فيما لا يعنيه.

يذكر أن شوبير انتقد كثرة الحديث عن قارورة المياه التي كان يستخدمها أبو جبل لمعرفة الزاويا المفضلة للاعبين المنفذين لركلات الترجيح وطريقة تسديدهم.

وقال ”استخدمت هذه الطريقة كثيرا من قبل ومن بينهم الحراس الألماني ينس ليمان، وكان يحصل ذلك سواء بالكتابة على القارورة أو المنشفة الخاصة بالحارس.. بلاش أفورة“.

كما علق أحمد شوبير على تصريحات محمد أبوجبل والتي اتهم فيها الحكم بكاري جاساما بتعمد تعطيل منتخب مصر وهزيمته أمام الكاميرون، قائلا ”معلش انت اتنقلت نقلة أخرى ووصلت لمرحلة النجومية وأصحبت حارس مرمى منتخب مصر، ولا يصح أن يصدر منك هذا الكلام“.

وأوضح ”ما فعله أبوجبل في البطولة على راس راسي من فوق، ولكن نخلي بالنا وإحنا بنتكلم، مينفعش الحكم يقول كده“.

وأضاف ”كلام الحكم للاعبي منتخب مصر في مباراة الكاميرون (هتتغلبوا هتتغلبوا)، عُمره ما يحصل، معلش إحنا لم نُهزم وكسبنا“.

وتابع ”الحكم من الممكن أن يقول لو اتكلمت هطردك، وهذا يحدث في كثير من المباريات لأن الحكم يكون مستفزا، ولكن عمره ما هيقول هتتغلبوا هتتغلبوا“.

وواصل: ”في ركلة الترجيح الأخيرة، طالب حكم الفيديو من بكاري جاساما الانتظار لمعرفة هل الحارس تحرك من على خط المرمى أم لا، وهذا يحدث كثيرًا، وحدث من قبل مع محمد الشناوي أمام بالميراس في كأس العالم للأندية النسخة الماضية“.

واختتم: موضوع بكاري جاساما، إحنا مبالغين فيه أوي“.