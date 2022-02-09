تطورات أزمة طارق حامد مع الزمالك وموقفه من المشاركة في مباراة بيترو أتلتيكو

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك، عن وجود أزمة بين طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وإدارة النادي بسبب مستحقاته المتأخرة، وعدم تجديد تعاقده حتى الآن.

وخرج أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك في تصريحات إذاعية، مؤكدًا أن طارق له راتب كبير من الموسم الماضي، لعب 90% من المباريات، وله 4 ملايين جنيه من الموسم الماضي ومقدم الموسم الحالي أيضا“.

#طارق_حامد لاعب نادي #الزمالك المصري 🏹👇

7 مباريات🏟

6 محور ✅

22 اعتراض كرات🚫

3 فرص صنع 🔑

547 تمريرات 🏃‍♂️

68 كرات طويلة ⚽️

79 استرجاع للكرة 🔄 #الدوري_المصري | #إرم_سبورت pic.twitter.com/Uurt4jH7pN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) December 27, 2021

ورد مصدر داخل نادي الزمالك على هذا التصريح لـ“إرم نيوز“ مؤكدًا أن طارق لديه 9 ملايين جنيه وليست 4 ملايين كما قال أمير مرتضى.

وقال المصدر: ”طارق امتعض جدًا بعد أن طلبت منه الإدارة الحصول على 2 مليون جنيه فقط، وأن يتنازل عن 7 ملايين جنيه، مع دمجهم في مقدم العقد الحالي، ومبلغ تجديد الموسم القادم، وهو ما رفضه اللاعب“.

وأضاف: ”طارق رفض هذا الأمر جملة وتفصيلا وقارن موقفه بموقف الثنائي أشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري، اللذين حصلا عل مستحقاتهما المالية كاملة دون خصم أي مليم، وطلب بمساواته مع زملائه“.

وكشف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن طارق حامد يرى أن الإدارة تعلم أنه لن يقوم بشكوى نادي الزمالك مطلقًا وهو ما تستغله في الضغط عليه وعدم إعطائه مستحقاته المالية، وهو ما أثر على معنوياته خاصة أنه مرتبط عاطفيًا بجمهور الزمالك.

ويرى طارق -وفقًا للمصدر- أن الإدارة تريد تصدير أزمة له مع جماهير الزمالك وإظهاره وكأنه متمرد ولا يرغب في اللعب مع الفريق وأنه ”يلوي ذراع النادي“، وهو كلام على عكس الحقيقة.

موقف طارق من مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو

وعلى جانب آخر يخوض طارق حامد تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب دريم في السادس من أكتوبر استعدادا للقاء بترو أتلتيكو الأنغولي يوم السبت.

ويعاني طارق حامد من إصابة بكدمة في الركبة، ومن المكن غيابه عن المباراة المقبلة للزمالك فؤ دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الزمالك تدريباته اليومية على ملعب دريم في السادس من أكتوبر بسبب انشغال نادي بترتيبات العملية الانتخابية التي ستقام يوم الجمعة المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.