بالميراس يهزم الأهلي ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

حقق فريق بالميراس البرازيلي فوزا ثمينا على حساب نظيره الأهلي المصري بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مساء اليوم الثلاثاء.

وبهذه النتيجة تأهل فريق بالميراس لنهائي البطولة، بانتظار الفائز من مباراة الهلال ضد تشيلسي، التي تقام غدا الأربعاء.

وسيلتقي الأهلي بطل أفريقيا مع الخاسر من مباراة الهلال السعودي بطل آسيا وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، على المركز الثالث، يوم السبت المقبل.

تقدم رافايل فيجا بهدف من هجمة سريعة للفريق البرازيلي، وهز شباك حارس الأهلي علي لطفي في الدقيقة 39 من عمر لقاء نصف نهائي النسخة الحالية لمونديال الأندية التي تستضيفها الإمارات.

ولم تهتز شباك الأهلي منذ هدف البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ، في نصف نهائي النسخة الماضية في الدقيقة 86.

وصمد الأهلي في لقاء بالميراس لتحديد المركزين الثالث والرابع بالنسخة الماضية وخرج بشباك نظيفة، ثم كرر نفس الموقف في لقاء مونتيري المكسيكي بالنسخة الحالية، وفاز بهدف دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني شهدت الدقيقة 48 تسجيل دودو الهدف الثاني لبالميراس، من انطلاقة رائعة ليتوغل داخل منطقة عمليات الأهلي ويسجل قوية في شباك الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 54 قام موسيماني، مدرب الأهلي، بالدفع بالثلاثي حمدي فتحي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف، على حساب عمرو السولية وحسين الشحات ورامي ربيعة.

وقدم الأهلي بعد ذلك دقائق أفضل مع التغييرات، ولكن دون جدوى على مرمى الفريق البرازيلي.

وفي الدقيقة 71 ألغى حكم المباراة هدفا سجله محمد شريف، لاعب الأهلي، بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 80 حصل أيمن أشرف على الكارت الأحمر بعد تدخله القوي مع لاعب بالميراس.

وكان الأهلي نجح في تخطي عقبة مونتيري المكسيكي في الدور الأول من البطولة بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، يشارك بالميراس في البطولة للعام الثاني على التوالي بصفته بطلًا لقارة أمريكا الجنوبية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي، بعد تتويجه العام الماضي ببطولة دوري أبطال أفريقيا تحت قيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.