إيقاف المذيع حسام حداد بسبب "الأهلي لا يمثل مصر" (فيديو)

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، اليوم الثلاثاء، إحالة المذيع المصري حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل؛ بسبب التصريحات المثيرة للجدل حول النادي الأهلي المصري، خلال برنامج صباح الخير يا مصر.

وأصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيانا رسميا أعلنت خلاله إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل لما بدر منه ببرنامج صباح الخير يا مصر، اليوم الثلاثاء، على شاشة القناة الأولى.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام عبر بيانها أنها تقف على مسافة واحدة بين كافة الأندية المصرية وتعاملها بحيادية تامة.

وأشارت الهيئة إلى أن كافة الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام وتتمنى لها التوفيق والنجاح في تحقيق الإنجازات التي تضاف لرصيد الرياضة المصرية.

حسام حداد علي القناة الاولي المصرية النادي الاهلي المصري ف كاس العالم للانديه لايمثل مصر ولكنه يمثل نفسه ف المقام الأول ثم يحمل اسم مصر باعتباره نادي مصري بعيد واكرر إن النادي الأهلي لايمثل مصر وبالتالي جمهور الزمالك مش مجبر إنه يشجعه ف ماتشاته بس بعد شهر لازم كلنا نشجع مصر pic.twitter.com/CURuzZtiby — الـمـخـتـلـط – مـيـديـا (@MokhtalatMediaa) February 8, 2022

وقال حسام حداد عبر برنامج (صباح الخير يا مصر): ”الأهلي سيلعب اليوم الثلاثاء ضد بالميراس، هل الأهلي يمثل مصر؟ لا، لكي نكون أكثر وضوحا الأهلي يمثل نفسه ويحمل اسم مصر ولكنه لا يمثل مصر“.

وأضاف: ”جمهور الزمالك ليس مطالبا بتشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية أمام بالميراس“.

وتعرض حسام حداد لانتقادات واسعة بعد تصريحاته حول تشجيع الأهلي في مونديال الأندية.

اعتذار

وتزامناً مع إعلان قرار إيقافه، علق حداد على الأمر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقدماً اعتذاره تجاه ما أسماه خيانة التعبير له عما يقصده.

وكتب حداد ”قرأت وأقرأ ما يُكتب، أحترم الآراء البناءة وأصغي لها، لكن وجب التوضيح.أولاً أنا مشجع أهلاوي منذ طفولتي، أحب النادي وأشجعه وأحترم رموزه ونجومه. لم أخفِ انتمائي يوماً للأهلي، ولمن يريد، بحث صغير يثبت ذلك“.

وأضاف ”ثانيًا أنا مع كل نادٍ مصري يلعب ضد أي نادٍ خارجي بقلبي وعقلي، وهذا ما دعوت له دائماً، واليوم أضفت إليه أنّ للمشجعين الحق في تشجيع من يريدون من أندية وهذا ألف باء كرة القدم، مع التأكيد على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف المنتخب في مباراتينا مع السنغال في تصفيات كأس العالم“.

واستكمل ”غريبٌ علي أن يأتي اليوم الذي اضطر فيه لتوضيح دعمي للنادي الأهلي خصوصاً أو لأي نادٍ مصري يقابل فريقاً خارجياً بشكل عام.ولكن ولحرصي على مشاعر كل المعنيين، أقدم أسفي إن خانني التعبير فحملت طيات كلماتي ما لم أقصد“.

واختتم ”دمتم بألف خير وكل التوفيق للنادي الأهلي اليوم في مباراته ولنضف كأساً جديداً وميداليةً جديدة لمصر كلها“.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة مساء اليوم الثلاثاء أمام منافسه بالميراس البرازيلي، في نصف نهائي مونديال كأس العالم للأندية المقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة.