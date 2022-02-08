شوبير يوجه انتقادات لمحمد أبوجبل حارس منتخب مصر

وجه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات حادة للاعب محمد أبوجبل حارس مرمى المنتخب المصري ونادي الزمالك، بعد تحدثه عن بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية.

محمد أبوجبل، قال خلال تصريحات تليفزيونية أمس الإثنين ”قبل انطلاق مباراة مصر والكاميرون، وصل بكاري جاساما حكم المباراة وقال إننا سنخسر سنخسر“.

وواصل أبوجبل“: ”بكاري جاساما قال لوائل جمعة، مدير المنتخب، إن أي حركة سيقوم بها على خط الملعب سيتم طرده هو والبرتغالي كيروش المدير الفني للمنتخب“.

وتابع: ”بكاري جاساما بعد أن أهدر منتخب الكاميرون 3 ركلات ترجيح وفوزنا، أوقف جاساما الاحتفالات، وكان يريد التأكد من تقنية الفيديو، وهو كان غريبا وكان يتحدث بطريقة كأنه يأمرك، ولم يكن يريد إنهاء المباراة بطريقة صحيحة“.

وعلق أحمد شوبير على تصريحات محمد أبوجبل، قائلا ”معلش انت اتنقلت نقلة أخرى ووصلت لمرحلة النجومية وأصحبت حارس مرمى منتخب مصر، ولا يصح أن يصدر منك هذا الكلام“.

وأوضح ”ما فعله أبوجبل في البطولة على راس راسي من فوق، ولكن نخلي بالنا وإحنا بنتكلم، مينفعش الحكم يقول كده“.

وأضاف ”كلام الحكم للاعبي منتخب مصر في مباراة الكاميرون (هتتغلبوا هتتغلبوا)، عُمره ما يحصل، معلش إحنا لم نُهزم وكسبنا“.

وتابع ”الحكم من الممكن أن يقول لو اتكلمت هطردك، وهذا يحدث في كثير من المباريات لأن الحكم يكون مستفزا، ولكن عمره ما هيقول هتتغلبوا هتتغلبوا“.

ووال: ”في ركلة الترجيح الأخيرة، طالب حكم الفيديو من بكاري جاساما الانتظار لمعرفة هل الحارس تحرك من على خط المرمى أم لا، وهذا يحدث كثيرًا، وحدث من قبل مع محمد الشناوي أمام بالميراس في كأس العالم للأندية النسخة الماضية“.

واختتم: موضوع بكاري جاساما، إحنا مبالغين فيه أوي“.

كما انتقد شوبير الكشف عن سر زجاجة المياه التي كان يستخدمها أبوجبل لمعرفة اللاعبين المنفذين لركلات الترجيح وطريقة تسديدهم.

وقال شوبير: ”لم يكن هناك أي داعي للكسف عن تلك الطريقة.. إحنا ناخد 15 أوسكار في التمثيل“.

وأضاف: ”تم استخدام هذه الريقة من قبل سواء بالكتابة على الزجاجة أو المنشفة الخاصة بالحارس.. بلاش أفورة“.