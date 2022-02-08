الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد بالميراس في كأس العالم للأندية

يخوض الأهلي المصري اختبارا صعبا أمام بالميراس البرازيلي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب (آل نهيان) بنادي الوحدة الإماراتي في افتتاح منافسات دور الأربعة ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.

وتستكمل منافسات نصف النهائي بمواجهة قوية بين الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي غداً الأربعاء.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الأهلي ضد بالميراس، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (آل نهيان) في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية إكسترا بصوت المعلق فارس عوض وقناة SSC7 بصوت المعلق حماد العنزي.

ويدير اللقاء الحكم الفرنسي كليمنت توربان.

https://twitter.com/ADSportsTV/status/1490945467223785473

ماذا يقول التاريخ؟

تأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد عبور عقبة مونتيري المكسيكي بنتيجة 1-0 بعدما سجل محمد هاني هدفاً في شباك بطل أمريكا الشمالية.

وستكون مواجهة الليلة تحت شعار الثأر الذي يرفعه بالميراس بعد أن خسر أمام الأهلي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بنسخة بطولة كأس العالم للأندية في الموسم الماضي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف.

ويخوض الأهلي رابع مواجهة في كأس العالم للأندية ضد الفرق البرازيلية فالبداية كانت في نصف نهائي نسخة 2006 وخسر أمام إنتر ناسيونال بنتيجة 1-2.

ولعب الأهلي ضد كورينثيانز في نصف نهائي نسخة 2012 وخسر بنتيجة 0-1 ثم واجه بالميراس في نسخة الموسم الماضي وفاز بركلات الترجيح.

ولم يتأهل الأهلي أو بالميراس للمباراة النهائية لمونديال الأندية من قبل.

رامي ربيعة: الوصول لهذا الدور يضعنا في تحد كبير والفوز لن يأتي بالكلام فقط ولكن بالمجهود والتركيز#المونديال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/FNrDyvqgr6 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 7, 2022

موسيماني.. ومغامرة تاريخية للأهلي

يأمل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري كتابة التاريخ وقيادة بطل أفريقيا للتأهل للنهائي.

ولم يسبق أن توج فريق أفريقي أو عربي بلقب كأس العالم للأندية ولكن التاريخ يشهد على تأهل مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي من قبل لنهائي المونديال.

وقال موسيماني تعليقاً على مواجهة بالميراس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة “ بالطبع ستكون مواجهة صعبة فنسخة الموسم الماضي كانت المباراة بين الفريقين شاقة ولجأنا لضربات الترجيح، وفي رأيي أن الأفضلية للفريق البرازيلي هذه المرة لأنه ينعم براحة لاعبيه بدنياً بعكس الأهلي الذي يعاني بين ظروف الإصابات وارتباطات اللاعبين الدوليين وإصابات فيروس كورونا“.

وأوضح موسيماني أنه لا يعلم مدى جاهزية لاعبيه الدوليين العائدين من مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية مؤكداً أنه سيعتمد على لاعبيه الأكثر جاهزية للمباراة.

وانضم لمعسكر الأهلي في الإمارات مساء أمس الاثنين السداسي الدولي محمد الشناوي حارس المرمى ومحمد شريف وحمدي فتحي وعمرو السولية وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم الذي قطع الأهلي إعارته إلى فيوتشر، علماً بأن الشناوي ليس مقيداً في قائمة كأس العالم للإصابة.

ومن المرجح أن يعتمد موسيماني على نفس طريقة اللعب 3-4-3 بوجود حارس المرمى علي لطفي وأمامه ثلاثي خط الدفاع ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد مغربي.

ويقود خط الوسط المالي أليو ديانج وبجواره محمد مجدي أفشة ويميناً محمد هاني ويساراً التونسي علي معلول بينما يقود خط الهجوم طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وقد يشارك محمد شريف أساسياً أو حسام حسن بعد تأكد جاهزيته.

موسيماني يهاجم الفيفا..

قارة أميركا الجنوبية لها أفضلية على أفريقيا؟ لماذا يلعب الفريق البرازيلي في نصف النهائي من أول مباراة؟

لو فزنا غداً تحدثوا إلى الفيفا وأخبروهم أن نلعب نحن في نصف النهائي وهم في الأدوار الأولى لأنه سيكون الفوز الثاني لنا عليهم#المونديال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/zvD6ZHLKFd — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 7, 2022

بالميراس.. ونغمة الثأر

يرفع بالميراس نغمة الثأر من الأهلي بعدما تعثر بطل كوبا ليبرتادوريس أمام الفريق المصري في الموسم الماضي.

وقال البرتغالي آبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ”سنخوض مواجهة صعبة بكل المقاييس أمام فريق منظم يلعب كرة جماعية ونحتاج إلى الهدوء والصبر والصلابة“.

وأشار إلى أن الوقت مر على مواجهة الموسم الماضي موضحاً أن مواجهة الأهلي تحتاج إلى التركيز الشديد في كل التفاصيل.

ومن المنتظر أن يلعب بالميراس بتشكيل يضم حارس المرمى مارسيلو لومبا وأمامه رباعي خط الدفاع جوستافو جوميز ولوان جارسيا ومايكي أو ماركوس روكا وجورجي.

ويقود خط الوسط زي رافايل ودانيلو وجوستافو سكاربا مع ثلاثي الهجوم روني ودودو ورافايل فيجا.

#بالميراس يطمح بإيقاف الهيمنة الأوروبية على بطولة مونديال الأندية آخر أخبار #المونديال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/M1vdCuqvUI — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 7, 2022

وقال محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي المصري لـ“إرم نيوز“ إن المواجهة ستكون مختلفة بين الأهلي وبالميراس عن نسخة الموسم الماضي وذلك لتغير الظروف المحيطة بالفريقين أو اللاعبين.

وأوضح أن بالميراس فريق منظم وليس سهلاً ويلعب كرة جماعية ولديه عناصر مميزة خاصة في الهجوم مع قدرات الجناح دودو وأيضاً روني وفيجا.

وحذر يوسف لاعبي الأهلي من الاندفاع الهجومي وترك مساحات للفريق البرازيلي مؤكداً أن الفريق الأحمر لديه عدة عناصر مميزة في خط الهجوم خاصة مع انضمام محمد شريف.