لاعبو الأهلي الدوليون ينضمون للفريق قبل مواجهة بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية

قال النادي الأهلي بطل أفريقيا، اليوم الإثنين، إن لاعبيه الدوليين توجهوا للعاصمة الإماراتية أبوظبي؛ للانضمام للفريق الذي يستعد لمواجهة بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وأضاف النادي عبر موقعه على الإنترنت، ”اللاعبون محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد عبدالمنعم، توجهوا إلى أبوظبي عقب المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت في ياوندي، أمس الأحد“.

🔴الدوليون في مطار القاهرة استعدادًا للحاق ببعثة الفريق في الإمارات🦅🇦🇪🛫✈️ pic.twitter.com/jMaesqcv9N — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 7, 2022

وخسر المنتخب المصري 4/2 في ركلات الترجيح أمام السنغال، بعد وقت إضافي في نهائي البطولة القارية، أمس الأحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس بطل أمريكا الجنوبية، غدا الثلاثاء، في قبل نهائي البطولة.

وتأهل الأهلي لهذا الدور بعد فوزه 1/0 على مونتيري المكسيكي بهدف محمد هاني.

وضمن العرب ميدالية واحدة على الأقل في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات حتى 12 فبراير الجاري، حيث صعد الهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعدما قلب تأخره 0/1 إلى فوز بنتيجة 6/1 على مضيفه الجزيرة الإماراتي، أمس الأحد.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع تشيلسي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب الأهلي المصري بطل أفريقيا مع بالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، يوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وبالتالي يتواجد فريقان عربيان في النهائي، حيث سيلعب الهلال أمام تشيلسي.

ويمكن أن تشهد النسخة الحالية من كأس العالم للأندية نهائيًا عربيًا خالصًا بين الهلال والأهلي، لكن يجب على الأول تجاوز عقبة تشيلسي الإنجليزي، بينما يجب على الأهلي التفوق على بالميراس البرازيلي.

وسبق أن لعب الأهلي أمام بالميراس في نسخة، العام الماضي، في مباراة تحديد المركز الثالث، وفاز الأهلي بركلات الترجيح 3/2 بعد التعادل السلبي.

وسبق أن فاز بالميداليتين الفضيتين كل من الرجاء البيضاوي المغربي، والعين الإماراتي، في نسختي 2013 في المغرب، و2018 في الإمارات.

بينما فاز الأهلي المصري بميداليتين برونزيتين في كأس العالم للأندية في نسختي 2006 في اليابان و2020 في قطر.

ونال بايرن ميونخ لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، علمًا بأن ريال مدريد أكثر نادٍ تتويجًا باللقب برصيد 4 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لبرشلونة، ولقبين لكل من بايرن ميونخ وكورينثيانز، ولقب لليفربول وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وميلان، وإنترناسيونال وساو باولو، البرازيليين.